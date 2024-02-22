該集團指，期內入賬的售樓收入達66.35億元，按年增長70.15%，主要來自出售西南九龍的維港滙第二期及第三期，和旺角的ONE SOHO等。期內其推售新盤黃竹坑海盈山及將軍澳的凱柏峰III，分別已售出6.5%及26.7%。

在租務方面，期內信置錄得的總租金收益近17.77億元，按年增長2.8%，主要受惠於通關以及遊客和商務旅客重遊香港有關。酒店部門期內經營溢利達2.54億元，按年增長10.6%。截至去年底，其手持現金多達441.3億元，淨持現金達432.98億元。

主席黃志祥表示，集團對香港地產市場保持審慎樂觀。在期內，他們已購入三幅土地，應佔樓面面積超過80.6萬平方呎，展現了他們對香港的承諾和充分信心。

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