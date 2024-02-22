期內，收入343.3億元，按年增0.6%，低過預期的349.1億元；電訊服務營收241.7億元，按年增0.8%，低過預期的244.1億元；流動通訊收入113.1億元，按年跌2.2%，差過預期的118億元；其他業務收入8.82億元，按年增0.1%，低過預期預期的9.309億元。

EBTIDA利潤率39％，上年同期38%。期末電話線路223萬元，按年跌5%，預期為227萬元。期末寬頻線路總數165萬元，按年增0.4%，預期為165萬元。期末流動通訊用戶476萬元，按年跌0.5%，預期為479萬元。

另外，委任杜家怡為獨立非執行董事。她是Tastings Group Limited的創辦擁有人兼董事總經理，該公司是一間餐飲管理公司，經營多間米芝蓮星級餐廳、世界50大最佳酒吧及即飲雞尾酒品牌。

其他報道

中國中免獲摩通、Capital Group增持 後者持10% 美銀「取得股權」至逾5%

信置中期基礎溢利增逾5%賺29.45億 中期息0.15元 按年持平

新地郭基煇：樓市已跌近25% 負財富效應顯現 「大家都傷緊」

香港1月通脹1.7% 低過預期 連續3個月升幅收窄

全日沽空金額減2% 盈富沽空增4.5倍

香港航空︰合資格員工獲加薪平均3.8% 機師飛行時薪增加5%

銀行公會：零售銀行2月下旬起 推反惡意程式保安防詐騙

A股4年半最長升浪 恒指最高位收 升239點 北水流入近1個月最多