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香港電訊全年多賺1.8% 勝預期 息增至0.4444元

香港電訊（6823）公布，全年多賺1.8%至49.9億，略好過預期的49.4億元。每股末期股息0.4444元，上年同期為0.4315元。EBITDA為134億元，按年增2.6%，低過預期的135.1億元。

期內，收入343.3億元，按年增0.6%，低過預期的349.1億元；電訊服務營收241.7億元，按年增0.8%，低過預期的244.1億元；流動通訊收入113.1億元，按年跌2.2%，差過預期的118億元；其他業務收入8.82億元，按年增0.1%，低過預期預期的9.309億元。

EBTIDA利潤率39％，上年同期38%。期末電話線路223萬元，按年跌5%，預期為227萬元。期末寬頻線路總數165萬元，按年增0.4%，預期為165萬元。期末流動通訊用戶476萬元，按年跌0.5%，預期為479萬元。

另外，委任杜家怡為獨立非執行董事。她是Tastings Group Limited的創辦擁有人兼董事總經理，該公司是一間餐飲管理公司，經營多間米芝蓮星級餐廳、世界50大最佳酒吧及即飲雞尾酒品牌。

 

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