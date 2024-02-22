moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

彭博：4200間跨國企業總部設於新加坡 數目超香港 中國企業亦棄港選星

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）發現，愈來愈多跨國企業選址新加坡作為亞洲總部，2023年已錄4200家，超過香港的 1336家。

據報，總部選址新加坡的企業包括微軟、Google、聯邦快遞（FedEx）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、美贊臣（Mead Johnson）等。而中國的TikTok、時裝巨頭Shein和電動車生產商蔚來都在新加坡設立業務據點。阿里巴巴集和華為都在新加坡擴展業務。報告指出，不少希望對沖地緣政治風險及擴大業務範圍的中國企業都棄港選星。

該報告指出，疫情期間香港通過壓制政治抗議活動，及堅持中國的「清零」政策，將自己定位為中國金融中心（China’s finance center）。而新加坡則強調其獨立性，成為國際商務辦事處的首選地點。

報告指出，愈來愈多的全球企業，甚至中國企業選擇新加坡，是因為新加坡與西方關係更好、人才庫更廣泛、經濟多元化以及稅收優惠。

報告提到，雖然香港的標準企業稅率較低，為16.5%，但新加坡提供一些計劃，可以將某些活動的國家17%稅率削減至13.5%或更低。

 

其他報道

中國中免獲摩通、Capital Group增持 後者持10% 美銀「取得股權」至逾5%

信置中期基礎溢利增逾5%賺29.45億  中期息0.15元 按年持平

新地郭基煇：樓市已跌近25% 負財富效應顯現 「大家都傷緊」

香港1月通脹1.7% 低過預期 連續3個月升幅收窄

全日沽空金額減2% 盈富沽空增4.5倍

香港航空︰合資格員工獲加薪平均3.8% 機師飛行時薪增加5%

銀行公會：零售銀行2月下旬起 推反惡意程式保安防詐騙

A股4年半最長升浪 恒指最高位收 升239點 北水流入近1個月最多

摩通將九龍倉置業評級上調至「中性」 目標價升至28.5元

致同料今年亞洲私募投資股復蘇 追逐AI項目 印度成新寵兒 

順豐控股擬再遞表申請香港IPO 集資降至最多20億美元

惠譽確認香港「AA-」評級 展望穩定 競爭力面對挑戰

滬深三大指數午後走高 滬指七連升