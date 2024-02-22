彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）發現，愈來愈多跨國企業選址新加坡作為亞洲總部，2023年已錄4200家，超過香港的 1336家。
據報，總部選址新加坡的企業包括微軟、Google、聯邦快遞（FedEx）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、美贊臣（Mead Johnson）等。而中國的TikTok、時裝巨頭Shein和電動車生產商蔚來都在新加坡設立業務據點。阿里巴巴集和華為都在新加坡擴展業務。報告指出，不少希望對沖地緣政治風險及擴大業務範圍的中國企業都棄港選星。
該報告指出，疫情期間香港通過壓制政治抗議活動，及堅持中國的「清零」政策，將自己定位為中國金融中心（China’s finance center）。而新加坡則強調其獨立性，成為國際商務辦事處的首選地點。
報告指出，愈來愈多的全球企業，甚至中國企業選擇新加坡，是因為新加坡與西方關係更好、人才庫更廣泛、經濟多元化以及稅收優惠。
報告提到，雖然香港的標準企業稅率較低，為16.5%，但新加坡提供一些計劃，可以將某些活動的國家17%稅率削減至13.5%或更低。
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