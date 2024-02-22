易點雲（2416）公告，將與微軟在中國的授權經銷商、中國解決方案公司信諾時代，訂立戰略合作協議，就信諾時代獲授權經銷的微軟Azure OpenAI產品矩陣和解決方案的市場擴展形成全面戰略合作，包括但不限於在GPT相關產品，以及未來微軟Azure雲上將發佈的AI產品和服務方面的合作。
根據協議，易點雲通過旗下5萬家、甚至未來更多潛在的中小企業客戶。基於微軟Azure OpenAI GPT產品，通過技術拓展升級，打造更適合中小企業的GPT+產品，幫助中小企業建立自身AI能力。
另一方面，信諾時代依託其與微軟的長期合作能力以及其在雲計算、大數據、人工智能領域積累的深厚技術能力和客戶資源，為雙方的戰略合作注入技術能力並導入客戶，以促進合作雙方服務於更廣闊的企業服務市場。
易點雲認為，通過本次合作，集團將與中小企業客戶形成更多的高價值產品連結，有助於提升集團的客戶黏性，實現收入的持續增長和業績進一步提升，提高公司及其股東的長遠回報。
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