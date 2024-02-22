國泰1月載客量按年升66.4%至171.72萬人次；月內收入乘客千米數按年上升56.7%；乘客運載率下跌4個百分點至82.8%，而可用座位千米數則按年增加64.2%。

貨運方面，1月按年增加20.7%至11.479萬公噸貨物；月內貨物收入噸千米數按年增加11.4%，運載率下跌3.6個百分點至58.6%，而可用貨物噸千米數則按年增加18.3%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，商務出行需求在聖誕假期後恢復，而中國內地航線表現尤為出眾，前艙載客率表現理想。此外，往返菲律賓的客運需求強勁，該航線的載客率在月內接近90%，為短途航線之冠。

劉凱詩指出，1月的貨運量按月下跌11%，惟按年仍升21%，當中鮮貨運送需求表現尤其亮眼，主要是從西南太平洋運送至亞洲各國。

展望未來，農曆新年期間的客運需求穩健，當中出境需求主要集中在2月7日至12日；而入境高峰則集中在2月17日至18日。商務出遊需求於農曆新年過後亦見回升，尤其以長途航線為主。

貨運方面，強勁的貨運需求延續至農曆新年假期開始，並現已逐漸回順。同時，她指出，國際航空運輸協會舉辦的「世界貨運研討會2024」將於3月12日至14日移師香港舉行，為香港首次舉辦此項國際航協大型會議，而國泰貨運為是次國際會議的主辦航空公司。

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