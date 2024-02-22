香港電訊董事總經理許漢卿表示，流動通訊業務後付客戶錄得10.5萬的淨增長，增幅由 2022 年的1%，加速至3%，大部分來自品牌1010的高端客戶增長；整體客戶流失率維持0.8%。隨旅遊全面恢復，ARPU按年増長2%至191元。漫遊總收益按年增長1.76倍，恢復至疫情前的72%。5G客戶達到約140 萬，相當於後付客戶總數的41%

企業服務方面，許漢卿指，數碼轉型方案的需求增加，本地數據收益按年增長10%；截至去年底，新項目合約總值達到40億元。另外，中國內地業務收益增長32%至逾7億元，並有信心今年實現達到10億元的目標。

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