香港電訊（6823）財務總裁潘智豪於業績會時表示，公司債現時固定及浮動利率的比例維持55:45，固定息率比例較高原因是以抵銷部分加息帶來不利影響。實際利率由2022年3%增加至去年4.05%，平均債務期限維持4年，他稱公司今年未有即時再融資需要，並會持續監察市場環境以進一步完善債務結構。據業績簡報顯示，香港電訊債務結構於明年的銀行貸款及債券，分別是3.96億美元及5億美元；2026年分別增加至9.2億美元及7.5億美元。
香港電訊董事總經理許漢卿表示，流動通訊業務後付客戶錄得10.5萬的淨增長，增幅由 2022 年的1%，加速至3%，大部分來自品牌1010的高端客戶增長；整體客戶流失率維持0.8%。隨旅遊全面恢復，ARPU按年増長2%至191元。漫遊總收益按年增長1.76倍，恢復至疫情前的72%。5G客戶達到約140 萬，相當於後付客戶總數的41%
企業服務方面，許漢卿指，數碼轉型方案的需求增加，本地數據收益按年增長10%；截至去年底，新項目合約總值達到40億元。另外，中國內地業務收益增長32%至逾7億元，並有信心今年實現達到10億元的目標。
其他報道
彭博：4200間跨國企業總部設於新加坡 數目超香港 中國企業亦棄港選星
中國中免獲摩通、Capital Group增持 後者持10% 美銀「取得股權」至逾5%
信置中期基礎溢利增逾5%賺29.45億 中期息0.15元 按年持平
新地郭基煇：樓市已跌近25% 負財富效應顯現 「大家都傷緊」
香港航空︰合資格員工獲加薪平均3.8% 機師飛行時薪增加5%
A股4年半最長升浪 恒指最高位收 升239點 北水流入近1個月最多
HKTVmall fb湧現疑似追數留言 HKTVmall：財務狀況穩健
香港快運4月25日開通泰國曼谷廊曼航線 限時優惠單程108元起
小鵬汽車與阿聯酋經銷商Ali & Sons建立戰略合作伙伴關係