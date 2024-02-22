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HKT：債務固浮利率比例維持55:45 實際利率升至4.05%

香港電訊（6823）財務總裁潘智豪於業績會時表示，公司債現時固定及浮動利率的比例維持55:45，固定息率比例較高原因是以抵銷部分加息帶來不利影響。實際利率由2022年3%增加至去年4.05%，平均債務期限維持4年，他稱公司今年未有即時再融資需要，並會持續監察市場環境以進一步完善債務結構。據業績簡報顯示，香港電訊債務結構於明年的銀行貸款及債券，分別是3.96億美元及5億美元；2026年分別增加至9.2億美元及7.5億美元。

香港電訊董事總經理許漢卿表示，流動通訊業務後付客戶錄得10.5萬的淨增長，增幅由 2022 年的1%，加速至3%，大部分來自品牌1010的高端客戶增長；整體客戶流失率維持0.8%。隨旅遊全面恢復，ARPU按年増長2%至191元。漫遊總收益按年增長1.76倍，恢復至疫情前的72%。5G客戶達到約140 萬，相當於後付客戶總數的41%

企業服務方面，許漢卿指，數碼轉型方案的需求增加，本地數據收益按年增長10%；截至去年底，新項目合約總值達到40億元。另外，中國內地業務收益增長32%至逾7億元，並有信心今年實現達到10億元的目標。

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