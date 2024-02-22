貓眼娛樂（1896）發出盈利預喜。該集團指，按截至2023年底止未經審核綜合管理賬目的初步評估顯示，預計入將介乎約47億元（人民幣、下同）至48億元，按年大增約102.6%至106.9%；預計股東應佔溢利將介乎約8.8億元至9.3億元，亦按年大增約7.39至7.87倍。
該集團指，是次收入及盈利增長，主要與去年的文娛行業實現了強勢的復甦與增長有關。當中去年度全國電影總票房549.15億元，按年增長82.64%；其中國產影片票房高達460.05億元，創歷史新高。前三季累計觀演人次達1.11億，超過疫情前2019年度的數據。在這個大背景下，該集團抓住機會，參與宣發的影片數量和票房佔比均創歷史同期新高。當中多部其參與發行╱出品的國產影片 取得卓越的票房表現，例如其主控發行及出品的《滿江紅》票房超過45億元；《封神第一部：朝歌風雲》票房超過26億元； 黑馬影片《八角籠中》的票房突破幣22億元。
在此之外，其在綫演出票務服務業務收入和GMV均創歷史同期新高，例如，作為票務總代理，其為包括張學友、陳奕迅、周杰倫、林俊傑等多位頭部藝人的多個城市大型演唱會，提供票務服務。今年開年以來，元旦檔的票房前三名影片《年會不能停！》、《一閃一閃亮星星》及《金手指》，其均參與發行╱出品。截2月21日，其主控發行和出品的影片《飛馳人生2》票房已經超過27億元，位列春節檔票房亞軍。其料業績公告將於3月中下旬刊發。
其他報道
彭博：4200間跨國企業總部設於新加坡 數目超香港 中國企業亦棄港選星
中國中免獲摩通、Capital Group增持 後者持10% 美銀「取得股權」至逾5%
信置中期基礎溢利增逾5%賺29.45億 中期息0.15元 按年持平
新地郭基煇：樓市已跌近25% 負財富效應顯現 「大家都傷緊」
香港航空︰合資格員工獲加薪平均3.8% 機師飛行時薪增加5%
A股4年半最長升浪 恒指最高位收 升239點 北水流入近1個月最多