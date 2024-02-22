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大華銀行去年核心盈利升26%至355億元 創新高

大華銀行集團公布，截至2023年12月31日止全年核心淨溢利上升26% 達61億新加坡元（355億港元）歷史新高。計入一次性花旗集團整合成本後，淨溢利達57億坡元（332億港元），同為歷史新高。期內核心淨溢利創新高，主要受惠強勁的收入增長和擴大的客戶群。

為配合新加坡全國工資理事會的最新建議，協助僱員應對不斷上漲的生活成本，大華銀行將向其初級員工提供一次性資助，發放額外多一個月的獎金。集團內約 6,000 名員工將受惠於有關資助。

業績方面，由於強勁利潤增長達23個基點和按固定匯率計算的貸款增長 2%，帶動淨利息收入上升16%至97億坡元（565億港元）；儘管貸款相關費用疲軟導致增長放緩，信用卡和財富管理費用持續上升，推動淨費用收入增長4%至22億坡元（128億港元）。 資產質素持續穩定，不良貸款率為1.5%。

大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗表示，全球經濟前景在短期內仍存在不確定性，但東南亞仍繼續成為亮點。有鑒於東盟的內需提升、旅遊業復甦強勁，以及由於企業重塑供應鏈而為製造業帶來強勁的投資流，令集團對東盟的潛力持樂觀態度。

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