中證監在網頁發文回應記者提問，指股市有升有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。

下一步，當局將指導滬深證券交易所和中國金融期貨交易所，完善異常交易監管標準，依法依規打擊操縱市場、內幕交易等違法行為，切實維護市場正常交易秩序。

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