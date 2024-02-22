外電昨日引述消息指，內地監管部門限制主要金融機構，在A股開盤和尾盤時段淨賣出、禁止通過股指期貨沽空A股獲利或集中賣出等。中證監回應，表示滬深證券交易所依規對個別機構的異常交易行為，採取監管措施，是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。
中證監在網頁發文回應記者提問，指股市有升有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。
下一步，當局將指導滬深證券交易所和中國金融期貨交易所，完善異常交易監管標準，依法依規打擊操縱市場、內幕交易等違法行為，切實維護市場正常交易秩序。
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