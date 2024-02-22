集團期內佣金及費用收入為683.3萬元，按年跌16.1%；租金收入則為146.7萬元，按年跌近一成；新華滙富金融提到，恒指於去年跌14%。而截至去年12月31日止，主板及創業板的每月平均總成交額繼續下跌，下跌18%至1.94萬億元，再加上公開發售申請繼續稀少，令市場擔憂，使去年成為自2001年以來首次公開發售市况最差的一年。

新華滙富金融表示，將審慎經營業務，直到出現明顯的正面趨勢。集團更提到今年十一月美國總統大選或為全球地緣政治局勢帶來不確定性，再加新冠疫情後中國的復蘇速度遜於預期，而香港資本市場將繼續受到上述事件所影響。

其他報道

傳內地限制金融機構在開收盤時段淨賣出A股 中證監：依規採監管措施

大華銀行去年核心盈利升26%至355億元 創新高

應科院今成立「金融科技與永續發展聯盟」

ZA Bank：完成美股交易服務內部員工測試 適時公布推出時間

金管局歡迎銀行推出防範惡意程式的額外保安措施

貓眼娛樂發盈喜 料2023年全年盈利增逾7倍

HKT：債務固浮利率比例維持55:45 實際利率升至4.05%

黛麗斯中期虧損收窄至9500萬元

人民幣國際支付比例1月回升至4.51% 歷來次高

國泰上月載客量增66%至171萬人次

呂志和：疫情減退開關復常 願香港繼續繁榮穩定

【羅仕揚專欄】支持中資股，我只信特朗普

易點雲與微軟於中國授權經銷商信諾時代 簽訂戰略合作協議

彭博：4200間跨國企業總部設於新加坡 數目超香港 中國企業亦棄港選星

香港電訊全年多賺1.8% 勝預期 息增至0.4444元

中國中免獲摩通、Capital Group增持 後者持10% 美銀「取得股權」至逾5%

信置中期基礎溢利增逾5%賺29.45億 中期息0.15元 按年持平

新地郭基煇：樓市已跌近25% 負財富效應顯現 「大家都傷緊」

香港1月通脹1.7% 低過預期 連續3個月升幅收窄

全日沽空金額減2% 盈富沽空增4.5倍

香港航空︰合資格員工獲加薪平均3.8% 機師飛行時薪增加5%

銀行公會：零售銀行2月下旬起 推反惡意程式保安防詐騙

A股4年半最長升浪 恒指最高位收 升239點 北水流入近1個月最多