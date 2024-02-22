主要從事證券投資的新華滙富金融（0188）公布截至去年12月31日的中期業續，期內虧損收窄至2994.8萬元，主要所惠於財務資產利息收入按年增62%至近1101萬元；中期息派0.01元，與去年持平；集團解釋，高利率和內地企業的財務困難繼續對香港寫字樓市場產生負面影響，但由於比較基數較低，令下降幅度有所放緩。
集團期內佣金及費用收入為683.3萬元，按年跌16.1%；租金收入則為146.7萬元，按年跌近一成；新華滙富金融提到，恒指於去年跌14%。而截至去年12月31日止，主板及創業板的每月平均總成交額繼續下跌，下跌18%至1.94萬億元，再加上公開發售申請繼續稀少，令市場擔憂，使去年成為自2001年以來首次公開發售市况最差的一年。
新華滙富金融表示，將審慎經營業務，直到出現明顯的正面趨勢。集團更提到今年十一月美國總統大選或為全球地緣政治局勢帶來不確定性，再加新冠疫情後中國的復蘇速度遜於預期，而香港資本市場將繼續受到上述事件所影響。
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