配合下星期一（2月26日）正式生效的理財通2.0，工銀亞洲將可供南向通客戶選擇的合資格投資產品數量大幅增加85%，由102種增加至189種，涵蓋港幣及人民幣貨幣市場基金、大中華股票基金、亞洲及全球多元化資產配置基金、多個不同投資板塊基金，以及多達11種貨幣的定期存款和活期存款，致力為粵港大灣區居民個人跨境投資提供便利平台，助其建立更多元化的資產配置，促進大灣區民生融合，推動大灣區建設高質量發展。
由2023年11月1日至2024年1月31日之三個月內，工銀亞洲的「跨境理財通」申請客戶數增長超過60%，理財通跨境資金匯劃金額增長超過4倍。
工銀亞洲零售業務與財富管理部執行總經理梁翠兒表示，隨著內地投資者分散投資意願上升，南向通產品投資需求正快速增長，去年內地投資者人數按年增加1倍至2.38萬人，投資南向通產品市值餘額增長11.5倍至48.7億元人民幣，去年跨境客戶增長亦同比上升超過40倍。「理財通2.0」預期可加速釋放大灣區居民的投資和理財需求，相信工銀亞洲多元化的產品組合及跨境金融優勢能進一步協助客戶抓緊投資機遇。
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