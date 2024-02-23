由2023年11月1日至2024年1月31日之三個月內，工銀亞洲的「跨境理財通」申請客戶數增長超過60%，理財通跨境資金匯劃金額增長超過4倍。

工銀亞洲零售業務與財富管理部執行總經理梁翠兒表示，隨著內地投資者分散投資意願上升，南向通產品投資需求正快速增長，去年內地投資者人數按年增加1倍至2.38萬人，投資南向通產品市值餘額增長11.5倍至48.7億元人民幣，去年跨境客戶增長亦同比上升超過40倍。「理財通2.0」預期可加速釋放大灣區居民的投資和理財需求，相信工銀亞洲多元化的產品組合及跨境金融優勢能進一步協助客戶抓緊投資機遇。

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