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道指、標指創紀錄新高 道指升456點

美息上升，2年期、10年期見至少兩個月高，債息倒掛擴闊，美股、金龍指數上升，道指、標指創紀錄新高。輝達業績帶動的人工智能熱潮推動美歐股市齊創歷史新高。輝達市值單日飆升2770億美元，打破三周前Meta創下的美股市值增長紀錄，創始人黃仁勳即將躋身全球最富有20人之列。美國製造業和勞動力市場數據強勁，聯儲局副主席警告過度降息風險。

道瓊斯工業平均指數收漲456點，升幅1.19%，報39069點。標普500指數收漲105點，升幅2.12%，報5087點。納斯達克綜合指數收漲460點，或2.96%，報16041點。

Salesforce升3.56%，報293.65美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻66點，而Intel跌1.13%，報42.98元，拖累道指3點。

科技股方面，蘋果收市報184.37元，升1.12%，谷歌母公司Alphabet收市報144.09元，升1.08%，亞馬遜收市報174.58元，升3.55%，Facebook收市報486.13元，升3.86%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.83%，報495點。德國DAX指數收漲1.48%，報17370點；法國CAC 40指數漲1.28%，報7911點；英國富時100指數收漲0.29%，報7684點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.41%，報6148點。

美國2年期債息曾升最多1.21%，高見4.7223厘，是2023年12月13日4.7348厘後最高。收市報4.7116厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.7308厘。連升2日，累計升0.0994厘，對上一次連升2日是2月19日。

美國10年期債息曾升最多0.69%，高見4.3484厘，是2023年11月30日4.367厘後最高。收市報4.3207厘，是2023年11月30日後收市新高，當日報4.3264厘。連升2日，累計升0.0454厘，對上一次連升2日是2月19日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至39.336基點，是2月16日39.575基點後最闊。收市報39.319基點，是1月3日後收市新低，當日報41.643基點。連跌2日，累計跌5.419點，對上一次連跌2日是2月16日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年6月20日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至113.814基點，是2月21日116.207基點後最闊。收市報109.04基點，是2月20日後收市最闊，當日報110.315基點。

金龍指數曾升最多1.75%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為2.24%。高見6169.63點，是2月16日6208.39點後最高。收市報6148.57點，是1月5日後收市新高，當日報6204.41點。連升2日，累計升143.47點，對上一次連升2日是2月15日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月12日。

道指曾升最多1.39%，是2023年12月13日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見39149.61點，創紀錄新高。收報39069.11元，升1.18%，創收市價計新高。連升2日，累計升505.31點，對上一次連升2日是2月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月15日。

標指曾升最多2.26%，是2023年1月6日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見5094.39點，創紀錄新高。收報5087.03元，升2.11%，創收市價計新高。連升2日，累計升111.52點，對上一次連升2日是2月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月15日。

納指曾升最多3.09%，是2023年2月2日後最大升幅，當日升幅為3.84%。高見16061.82點，是2月12日16080.07點後最高。收市報16041.62點，是2021年11月19日後收市新高，當日報16057.44點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月14日。

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