個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.84%，折合報288.95元；阿里巴巴（9988）跌0.56%，折合報74.43元；美團（3690）跌0.69%，折合報79.2元；匯控（0005）跌1.01%，折合報59元；建行（0939）跌0.8%，折合報4.92元。

道期現跌0.015%；標期現跌0.03%；納期現跌0.1%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.51%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.29%。

VIX指數隔晚跌5.21%或0.8點，報14.54點。

紐油現跌0.47%或0.37美元，報78.24美元；布油現升0.77%或0.64美元，報83.67美元；金價現跌0.02%或0.58美元，報2023.81美元；LME 銅期貨隔晚升0.49%或42.5美元，報8584.5美元。比特幣現跌0.57%或296.26美元，報51354.37美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.3207厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，電訊盈科（0008）、渣打集團（2888）、兗煤澳洲（3668）、TAI PING CARPET（0146）等。

九毛九（9922）盈喜料去年多賺至少8倍。

凱升（0102）子公司賣海參威度假村遭俄買方取消交易。

新華滙富金融（0188）去年中期虧損2994萬元，派中期息1仙。

貓眼娛樂（1896）發盈喜，料2023年全年盈利增逾7倍。

香港電訊（6823）全年多賺1.8%，勝預期，息增至0.4444元。HKT：債務固浮利率比例維持55:45，實際利率升至4.05%。

黛麗斯（0333）中期虧損收窄至9500萬元。

國泰（0293）1月載客量錄得172萬人次，情人節派付最新到期2.438億元優先股股息。國泰上月載客量增66%至171萬人次。

嘉華（0173）呂志和：疫情減退開關復常，願香港繼續繁榮穩定。

易點雲（2416）與微軟於中國授權經銷商信諾時代，簽訂戰略合作協議。

中國中免（1880）獲摩通、Capital，Group增持，後者持10%，美銀「取得股權」至逾5%。

信置（0083）中期基礎溢利增逾5%賺29.45億，中期息0.15元，按年持平。

新地（0016）郭基煇：樓市已跌近25%，負財富效應顯現，「大家都傷緊」。

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