moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌153點 夜期低水74點 電盈、渣打、兗煤澳洲等業績

美股向上，港股ADR跌153點或0.93%，報16589點，即月恒指夜期跌98點，報16669點，夜期低水74點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.84%，折合報288.95元；阿里巴巴（9988）跌0.56%，折合報74.43元；美團（3690）跌0.69%，折合報79.2元；匯控（0005）跌1.01%，折合報59元；建行（0939）跌0.8%，折合報4.92元。

道期現跌0.015%；標期現跌0.03%；納期現跌0.1%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.51%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.29%。

VIX指數隔晚跌5.21%或0.8點，報14.54點。

紐油現跌0.47%或0.37美元，報78.24美元；布油現升0.77%或0.64美元，報83.67美元；金價現跌0.02%或0.58美元，報2023.81美元；LME 銅期貨隔晚升0.49%或42.5美元，報8584.5美元。比特幣現跌0.57%或296.26美元，報51354.37美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.3207厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，電訊盈科（0008）、渣打集團（2888）、兗煤澳洲（3668）、TAI PING CARPET（0146）等。

九毛九（9922）盈喜料去年多賺至少8倍。

凱升（0102）子公司賣海參威度假村遭俄買方取消交易。

新華滙富金融（0188）去年中期虧損2994萬元，派中期息1仙。

貓眼娛樂（1896）發盈喜，料2023年全年盈利增逾7倍。

香港電訊（6823）全年多賺1.8%，勝預期，息增至0.4444元。HKT：債務固浮利率比例維持55:45，實際利率升至4.05%。

黛麗斯（0333）中期虧損收窄至9500萬元。

國泰（0293）1月載客量錄得172萬人次，情人節派付最新到期2.438億元優先股股息。國泰上月載客量增66%至171萬人次。

嘉華（0173）呂志和：疫情減退開關復常，願香港繼續繁榮穩定。

易點雲（2416）與微軟於中國授權經銷商信諾時代，簽訂戰略合作協議。

中國中免（1880）獲摩通、Capital，Group增持，後者持10%，美銀「取得股權」至逾5%。

信置（0083）中期基礎溢利增逾5%賺29.45億，中期息0.15元，按年持平。

新地（0016）郭基煇：樓市已跌近25%，負財富效應顯現，「大家都傷緊」。

 

其他報道

道指、標指創紀錄新高 道指升456點

北水增持中國鐵塔 減持鼎豐