恒指今早低開88點或0.53%，報16654點，大市成交金額17億元；國指今早低開30點或0.53%，報5728點。恒生科技指數開市報3386點，跌0.7%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.52%，下跌為5.37%，無升跌為89.09%。