恒指今早低開88點或0.53%，報16654點，大市成交金額17億元；國指今早低開30點或0.53%，報5728點。恒生科技指數開市報3386點，跌0.7%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.52%，下跌為5.37%，無升跌為89.09%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。美團（3690）、中海油（0883）、平保（2318）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，56隻下跌，15隻無升跌。中芯國際（0981）升0.92%，報15.3元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.25%，報93.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，18隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報108元，升0.93%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報45.8元，跌3.68%。
恒指受制於100天線(16766點)，10天線(16209.25點)升穿50天線(16154.49點)。科指跌穿50天線(3397.53點)。
途虎養車（9690）發盈喜 全年料轉賺不少於66億人民幣。無成交，報19.98元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電訊盈科（0008）開市報4.15元，無升跌。渣打集團（2888）無成交，報60.25元。兗煤澳洲（3668）開市報32.35元，跌0.46%。TAI PING CARPET（0146）無成交，報0.84元。
九毛九（9922）盈喜料去年多賺至少8倍。開市報5.2元，升2.16%。
凱升（0102）子公司賣海參威度假村遭俄買方取消交易。停牌。
新華滙富金融（0188）去年中期虧損2994萬元，派中期息1仙。無成交，報0.22元。
貓眼娛樂（1896）發盈喜，料2023年全年盈利增逾7倍。開市報8.93元，升7.46%。
香港電訊（6823）全年多賺1.8%，勝預期，息增至0.4444元。HKT：債務固浮利率比例維持55:45，實際利率升至4.05%。開市報9.25元，升1.31%。
黛麗斯（0333）中期虧損收窄至9500萬元。無成交，報0.32元。
國泰（0293）1月載客量錄得172萬人次，情人節派付最新到期2.438億元優先股股息。國泰上月載客量增66%至171萬人次。無成交，報8.14元。
嘉華（0173）呂志和：疫情減退開關復常，願香港繼續繁榮穩定。無成交，報2.03元。
易點雲（2416）與微軟於中國授權經銷商信諾時代，簽訂戰略合作協議。開市報4.83元，升15%。
中國中免（1880）獲摩通、Capital，Group增持，後者持10%，美銀「取得股權」至逾5%。開市報80.8元，無升跌。
信置（0083）中期基礎溢利增逾5%賺29.45億，中期息0.15元，按年持平。無成交，報8.31元。
新地（0016）郭基煇：樓市已跌近25%，負財富效應顯現，「大家都傷緊」。開市報75.25元，跌1.12%。
破頂股包括，光正教育（6068）創52周高，見0.395元，開市報0.395元，升3.95%；ASMPT（0522）創52周高，見95元，開市報95元，升4%；中海油（0883）創52周高，見16.38元，開市報16.38元，升0.61%；兗煤（1171）創52周高，見18.88元，開市報18.88元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見0.56元，開市報0.56元，升5.66%；中國海洋石油（0883）創52周高，見16.38元，開市報16.38元，升0.61%；兗礦能源（1171）創52周高，見18.88元，開市報18.88元，無升跌；濰柴動力（2338）創52周高，見15.94元，開市報15.94元，升3.51%；威勝控股（3393）創52周高，見4.61元，開市報4.61元，升0.44%；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.345元，開市報0.345元，無升跌。
破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見16.38元，開市報16.38元，升0.61%。
異動股
上升異動股，包括，易點雲（2416）開市報4.83元，升15%；INFINITY L&T（1442）開市報0.38元，升8.57%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.98元，升7.57%；貓眼娛樂（1896）開市報8.93元，升7.46%；裕承科金（0279）開市報0.036元，升5.88%；宇華教育（6169）開市報0.56元，升5.66%；飛魚科技（1022）開市報0.26元，升4%。
下跌異動股，包括，ALCO HOLDINGS（0328）開市報2.33元，跌8.63%；龍資源（1712）開市報1.55元，跌8.28%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；多想雲（6696）開市報0.16元，跌4.76%；蔚來（9866）開市報45.8元，跌3.68%；上海醫藥（2607）開市報12.28元，跌3.15%；希望教育（1765）開市報0.33元，跌2.94%；嗶哩嗶哩（9626）開市報80.4元，跌2.49%。
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