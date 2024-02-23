聯儲局副主席Philip Jefferson和理事Lisa Cook表示，儘管1月通脹出現了些許波動，但他們對通脹仍在降溫持樂觀看法，不過他們明確表示在降低借貸成本之前，希望有更多證據表明通脹正在向2%的目標水平回落。

Cook表示，「在某個時候，隨著我們對通脹正在放緩及其可持續性的信心增強，這種前景的變化將需要政策利率的調整」。

Jefferson認為今年有可能減息，但官員們需要警惕不要因物價壓力減輕而過度降息，「過度寬鬆可能導致恢復物價穩定的進程出現停滯或逆轉」。

聯儲會理事Christopher Waller稱，在決定何時開始減息的問題上，需要謹慎看待1月份消費者價格上漲，但他仍預計減息將在今年晚些時候開始。

費城聯儲行長Patrick Harker表示，過早減息可能讓抗通脹取得的進展付諸東流，他希望看到價格壓力在普遍緩解的更多證據。「我認為我們今年可能會看到利率下降」，「但我會告誡不要指望現在馬上降息。我們有時間把事情做好，這是我們必須做的」。Harker今年沒有投票權。

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