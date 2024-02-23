美國目前維持特朗普時期的對華關稅政策，並正計劃對華鋼鋁徵收關稅，報道稱，監管機構可能會不利地認為其收購美國鋼鐵，是否會導致從中國採購的鋼材更多進入美國市場。報道引述消息指，美國政府認為其首要任務是保護美國工業，並擔心日本製鐵在中國的風險。

今次收購計劃已經在美國引發一場政治風暴，美國外國投資委員會正在進行審查。目前尚不清楚日本製鐵的中國資產是否會成為委員會審查的明確部分。不過在拜登考慮對北京採取更嚴厲貿易措施之際，對日本製鐵在中國資產的審視，可能會使交易變得更加複雜。

日本製鐵發言人在聲明中表示，「日本製鐵在中國的業務非常有限，佔我們全球產能不到5%，且只有下游業務，而沒有高爐或電弧爐等上游設施，而後者構成鋼鐵行業投資的一個主要部分」，「我們在中國的業務，包括與中國合作夥伴的合資企業，無法控制我們在中國境外包括美國的業務或商業決策」。

發言人表示，日本製鐵的「目標是提高美國鋼鐵公司在全球鋼鐵市場的競爭力，並解決該行業的生產過剩和產能過剩問題，這主要來自中國」。

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