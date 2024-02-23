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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 隔夜息見近1個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌2.84點子至4.52208%，是2月6日後最低，當日報4.50393%。

港元現報7.8233元貶值10點子，曾貶值最多12點子，報7.8235元，亦曾升值最多1點子，報7.8222元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌18.82點子至3.81679%，是1月26日後最低；1星期HIBOR跌0.64點子至4.30958%，是2月6日後最低；2星期HIBOR跌0.56點子至4.4319%，是2月6日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68387%；6個月期HIBOR跌1.4點子至4.68929%；12個月期HIBOR跌0.23點子至4.765%。

美元指數現報103.924貶值0.033點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43551%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8769%，終止單日擴闊，利差是2024年2月19日後最窄，當日差距為-0.8586%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年2月09日，當日利差報-0.8971%。

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