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港股創逾1個月高後回吐 恒指半日跌40點 成交重上500億

美股創新高，上證、深成指在政策呵護下繼續上升，港股則先升後跌，暫終止3連升，半日成交重上500億水平，較上日同期增加9.3%。三大指數曾見逾1個月高，恒指曾高見16895.82點，是1月2日17135.12點後最高；科指高見3444.28點，是1月15日3459.51點後最高；國指高見5832.67點，是2023年12月1日5847.13點後最高。

恒指今早低開88點，高位升152點，低位跌88點，高低波幅241點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為23.37%，下跌為27.8%，無升跌為48.82%。

恒指半日跌40點或0.24%，報16702點，大市成交金額531億元；國指跌1點或0.03%，報5756點。恒生科技指數收報3377點，跌0.97%。

藍籌股成交金額263.98億元，佔大市成交49.71%；科指成份股成交金額109.73億元，佔大市成交20.66%；國指成份股成交金額223.73億元，佔大市成交42.13%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.56%，至72.06億元，佔大市成交13.55%。牛熊證成交金額33.89億元，增加22.14%；窩輪成交金額38.17億元，減少4.27%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，51隻下跌，3隻無升跌。新奧（2688）升4.76%，收報64.9元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌6.56%，收報8.26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）創上市新高，見373元，收報371.6元，升4.5%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.26元，跌6.56%。

恒指100天線(16766.48點)得而復失。科指50天線(3397.34點)得而復失。

北水南下合計淨流入30.23億元，較上日減少36.71%，連續第7日流入，累計流入235.65億元，對上一次連續7日淨流入是1月22日。南水北上合計淨流出36.88億元人民幣，終止連續2日流入

百度ADR獲沽空機構Citron唱好 百度（9888）港股創1個月高。收報110元，升2.8%。

途虎養車（9690）發盈喜 全年料轉賺不少於66億人民幣。收報21.4元，升7.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電訊盈科（0008）收報4.19元，升0.96%。渣打集團（2888）收報60.5元，升0.41%。兗煤澳洲（3668）收報31.65元，跌2.62%。TAI PING CARPET（0146）收報0.84元，無升跌。

九毛九（9922）盈喜料去年多賺至少8倍。收報5.11元，升0.39%。

凱升（0102）子公司賣海參威度假村遭俄買方取消交易。停牌。

新華滙富金融（0188）去年中期虧損2994萬元，派中期息1仙。收報0.219元，跌0.45%。

貓眼娛樂（1896）發盈喜，料2023年全年盈利增逾7倍。收報9.46元，升13.84%。

香港電訊（6823）全年多賺1.8%，勝預期，息增至0.4444元。HKT：債務固浮利率比例維持55:45，實際利率升至4.05%。收報9.28元，升1.64%。

黛麗斯（0333）中期虧損收窄至9500萬元。收報0.365元，升14.06%。

國泰（0293）1月載客量錄得172萬人次，情人節派付最新到期2.438億元優先股股息。國泰上月載客量增66%至171萬人次。收報8.12元，跌0.25%。

嘉華（0173）呂志和：疫情減退開關復常，願香港繼續繁榮穩定。收報2.02元，跌0.49%。

易點雲（2416）與微軟於中國授權經銷商信諾時代，簽訂戰略合作協議。收報4.68元，升11.43%。

中國中免（1880）獲摩通、Capital，Group增持，後者持10%，美銀「取得股權」至逾5%。收報80.8元，無升跌。

信置（0083）中期基礎溢利增逾5%賺29.45億，中期息0.15元，按年持平。收報8.43元，升1.44%。

新地（0016）郭基煇：樓市已跌近25%，負財富效應顯現，「大家都傷緊」。收報76.15元，升0.07%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.83元，收報5.64元，升0.53%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.03元，收報5.99元，升1.35%；法拉帝（9638）創上市新高，見28元，收報27.75元，跌0.36%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.3元，收報15.2元，升1.74%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見29.06元，收報29.04元，升3.2%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見342.4元，收報342.2元，升1.12%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1159元，收報1159元，升1.13%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.95元，收報11.95元，升2.93%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.64元，收報36.64元，升1.33%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見21.12元，收報21.08元，升3.13%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.93元，收報19.92元，升0.61%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1115元，收報1115元，升0.11%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.8元，收報43.78元，升1.34%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.86元，收報87.8元，升0.23%；美中嘉和（2453）創上市新高，見17.54元，收報17.1元，升2.52%；長久股份（6959）創上市新高，見10.3元，收報10元，升14.68%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見83.78元，收報83.76元，升0.65%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升7.04%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.48元，收報0.45元，升5.88%；光正教育（6068）創52周高，見0.4元，收報0.38元，無升跌；思考樂教育（1769）創52周高，見3.79元，收報3.74元，無升跌；美高梅中國（2282）創52周高，見13.18元，收報12.72元，升1.6%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.6元，收報27.55元，升3.96%；ASMPT（0522）創52周高，見95.55元，收報94.35元，升3.28%；中國財險（2328）創52周高，見10.88元，收報10.86元，升1.69%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見373元，收報371.6元，升4.5%；中石油（0857）創52周高，見6.34元，收報6.26元，跌0.32%；中海油（0883）創52周高，見16.68元，收報16.44元，升0.98%；神華（1088） 創52周高，見32.55元，收報31.95元，跌1.08%；農業銀行（1288）創52周高，見3.36元，收報3.33元，升0.91%；。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括宏華集團（0196）低見0.09元，收報0.091元，跌1.09%；思捷環球（0330）低見0.247元，收報0.248元，跌0.8%；北大資源（0618）低見0.049元，收報0.052元，跌7.14%；安莉芳控股（1388）低見0.37元，收報0.38元，跌2.56%；現恆建築（1500）低見0.086元，收報0.086元，跌6.52%；米技國際控股（1715）低見0.028元，收報0.031元，跌3.13%；中國金融租賃（2312）低見0.111元，收報0.111元，跌5.13%；飛天雲動（6610）低見0.8元，收報0.8元，跌3.61%；Ｆ中金碳期貨－Ｕ（9060）低見5.57元，收報5.57元，跌2.11%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海置地（0124）低見0.42元，收報0.43元，跌2.27%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；博富臨置業（0225）低見5.95元，收報5.95元，跌2.46%；中國醫療網絡（0383）低見0.6元，收報0.6元，跌13.04%；高陽科技（0818）低見0.45元，收報0.47元，無升跌；萬裕科技（0894）低見0.31元，收報0.31元，跌7.46%；滬港聯合（1001）低見0.238元，收報0.239元，跌4.4%；滿地科技股份（1400）低見0.191元，收報0.223元，升1.36%；飛尚無煙煤（1738）低見0.16元，收報0.16元，跌4.76%；彩客新能源（1986）低見0.84元，收報0.85元，跌1.16%。

異動股

上升異動股，包括，滉達富控股（1348）收報0.055元，升66.67%；世大控股（8003）收報0.53元，升32.5%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.065元，升30%；超大現代（0682）收報0.022元，升29.41%；慕尚集團控股（1817）收報1.41元，升28.18%；迪諾斯環保（1452）收報0.079元，升23.44%；永恒策略（0764）收報0.053元，升23.26%；阿爾法企業（0948）收報0.285元，升20.76%；泰林科建（6193）收報0.475元，升20.25%；ATLINKS（8043）收報0.218元，升18.48%；萬隆控股集團（0030）收報0.216元，升17.39%。

下跌異動股，包括，常滿控股（8523）收報0.28元，跌22.22%；麥迪森控股（8057）收報0.092元，跌21.37%；西證國際證券（0812）收報0.018元，跌18.18%；寶新置地（0299）收報0.191元，跌18.03%；順騰國際控股（0932）收報0.042元，跌16%；新娛科控股（6933）收報0.198元，跌15.38%；華星控股（8237）收報0.028元，跌15.15%；大灣區聚變力量（1189）收報0.047元，跌14.55%；上海小南國（3666）收報0.06元，跌14.29%；拉近網娛（8172）收報0.055元，跌14.06%。

 

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