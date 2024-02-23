美股創新高，上證、深成指在政策呵護下繼續上升，港股則先升後跌，暫終止3連升，半日成交重上500億水平，較上日同期增加9.3%。三大指數曾見逾1個月高，恒指曾高見16895.82點，是1月2日17135.12點後最高；科指高見3444.28點，是1月15日3459.51點後最高；國指高見5832.67點，是2023年12月1日5847.13點後最高。