渣打同時更新2024年指引，及為25及26年提供額外指引，當中，「經營收入於2024年至26年期間每年增加5至7%；於2024年貼近5至7%範圍的頂端」，而早前就2023及24年的預期為「收入將在8-10%的範圍內增長（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算）」。今年亦明確「淨利息收入於2024年達到100億元至102.5億元（按固定匯率基準計算）」。

此外，又提出就支出方面，「2026年的經營支出低於120億元（按固定匯率基準計算）」、「2024年至2026年節省支出總額約15億元，為此所產生的成本不高於15億元」、及「2024年至2026年，每年錄得正收入與成本增長差（撇除英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）」。

業績方面，第四季經調整除稅前利潤10.6億美元，好過預期的9.896億美元；除稅前利潤升74%(按固定匯率)至11.4億美元，亦好過預期的10.7億美元。調整營業支出28.6億美元，少過預期29.2億美元；惟經調整經營收入40.2億美元，低過預期41.7億美元。期內，淨息差，按季上升3個基點，升至1.7%，好過預期的1.67%。淨利息收入上升6%至24億元；非淨利息收入上升8%至16億元。期內，經調整信貸減值按季減少2.32億元至6200萬美元；商譽及其他減值為1.53億元，反映投資於渤海銀行（9668）的賬面價值減少。

全年計，經調整經營收入173.8億美元，低過預期的176.9億美元；經調整除稅前利潤56.8億美元，好過預期的53.9億美元。年末，普通股一級資本充足率14.1%，符預期的14.1%。淨利息收入上升23%（按固定匯率基準計算）至96億元，淨息差上升26個基點至1.67%；非淨利息收入上升2%（按固定匯率基準計算）至78億元。信貸減值支出為5.28億元，下降3.08億元。年化貸款損失率為17個基點，減少4個基點。

中國商業房地產投資組合方面，預期信貸虧損撥備總額為12億元，第三階段風險承擔為14億元，計入抵押品的保障比率為88%，管理層額外撥加尚餘1.41億元。

渣打半日收報60.5元，升0.41%，下午開市後即升逾2.4%。

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