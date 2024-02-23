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ZA Bank伙環滙推簡便商業貸款服務

虛擬銀行ZA Bank宣布，與收款技術及軟件方案供應商Global Payments（NYSE：GPN）旗下本地子公司環滙亞太（香港）建立策略合作夥伴關係，為環滙在香港的首個虛擬銀行合作伙伴，透過信貸評估模型為中小企業提供融資解決方案，環滙生態圈內的合資格零售商戶可以獲得ZA Bank的信貸產品。

根據雙方這項合作，使用環滙電子收款服務的香港商戶申請商業貸款時，ZA Bank將利用數碼技術簡化相關信貸評估流程。透過檢視公司的實際業務活動，可反映環滙商戶的信貸健康狀況，配合自動化的貸款審批方式，免卻遞交文件的繁瑣程序。

ZA Bank 替任行政總裁冼迪雲表示，中小企在香港經濟發展擔當重要角色，但由於傳統信貸評估模式依賴抵押品和財務文件，融資困難是長久以來的一大痛點。該行很高興能與環滙攜手合作，發揮另類數據的力量，為這個面對服務不足的客戶群提供更簡便的信貸服務，打造流暢和貼身的未來銀行體驗。

環滙亞太區副總裁香港及澳門及區域營銷何兆康表示，ZA Bank的技術重塑了傳統的信貸評估模式，讓公司能夠為商戶提供更極緻的客戶體驗。

使用環滙支付服務的中小企商戶可獲得最高400萬的商業分期貸款，還款期長達3年，全程無需提交銀行結單及財務報告。最終結果視乎ZA Bank審批而定。

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