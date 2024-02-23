將納入衍生產品假期交易的貨幣產品包括：美元兌人民幣（香港）期貨；小型美元兌人民幣（香港）期貨；美元兌人民幣（香港）期權；歐元兌人民幣（香港）期貨；澳元兌人民幣（香港）期貨；日元兌人民幣（香港）期貨7；度盧比兌人民幣（香港）期貨；印度盧比兌美元期貨；人民幣（香港）兌美元期貨。

蘇盈盈表示，「我們在2022年推出衍生產品假期交易大大提升了旗下衍生產品市場生態圈的吸引力和活力。香港交易所將繼續豐富產品種類、提升市場基礎設施，進一步鞏固香港作為全球領先的離岸人民幣中心和風險管理中心的地位」。

港交所於2022年5月推出衍生產品假期交易，讓國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在香港交易所買賣非港元產品及進行相關風險管理。香港交易所現行的所有39隻 MSCI指數期貨及期權合約均可進行假期交易。

香港穩站全球離岸人民幣業務中心的領先地位，香港交易所的人民幣期貨在2023年的日均成交量近40,000張合約，較2022年增長超過一倍。人民幣期貨暢旺的交投亦延續至2024年，並在1月創下日均成交量記錄新高，達77,417張合約。

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