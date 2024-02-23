該集團指，上市覆核委員會考慮到其2023年度三項主要業務的數據及最新財務業績，認為已證明其截至聆訊時間，其經營的業務屬具有實質的業務、可行及可持續發展。

該委員會亦注意到，其於2019年至2022年審慎及勤勉地渡過因中國金融服務業法規變動及疫情產生的困難時期，其金融服務業務更於2023年實現的溢利較預期的分部溢利增加1倍以上。該委員會不認同上市科及GEM上市委員會認為其金融服務業務的經營規模較小的疑慮，反而認為其已採取保守策略，而非為增加收入而承擔額外風險，已選擇專注於降低開支以達致盈利。該業務有望於今、明年產生與2023年 相當的預期溢利。

至於紙製品業務方面，該集團指，該委員會注意到儘管該業務利潤率相對較低，但是仍於2023年盡力實現分部盈利，這亦解決有關業務往績記錄及盈利能力的疑慮。在過去一年左右開始成立食醋業務方面，該委員會認為有關業務屬成立初期，因此未有盈利並不出奇，但是隨著主要投資已經完成，反而是進入增收及盈利的階段，並在聆訊時就委員的疑慮作回應。截至2023年底止，集團保持充裕水平現金，去年9月底的資產淨值為2.48億元人民幣，因此亦足以支持未來營運。

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