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小米澄清買車送車牌消息完全失實

內地傳媒引述小米集團（1810）前期員工透露，首批購買小米汽車的車主，如果沒有北京車牌，可能會獲贈送車牌一事，小米集團新聞發言人向傳媒回應稱，完全失實，而小米汽車定價、交付及銷售政策均以官方發布為準。