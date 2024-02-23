文章日期：2024年2月23日 15:18
內地傳媒引述小米集團（1810）前期員工透露，首批購買小米汽車的車主，如果沒有北京車牌，可能會獲贈送車牌一事，小米集團新聞發言人向傳媒回應稱，完全失實，而小米汽車定價、交付及銷售政策均以官方發布為準。
北京市公安局公安交通管理局相關人員亦稱，車牌是需要搖號的，目前沒有接到相關通知說買小米車可以送車牌。
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