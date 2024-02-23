恒指今早低開88點，高位升152點，低位跌88點，高低波幅241點，3日低。金融、通訊服務、信息技術、非必需消費品股推低大市。上升股份比例為34.03%，下跌為29.92%，無升跌為36.03%。

恒指收市跌17點或0.1%，報16725點，大市成交金額960億元，較上日減少4.04%，是2月20日769.61億元成交後最少；國指升6點或0.12%，報5765點。恒生科技指數收報3399點，跌0.3%。

藍籌股成交金額502.04億元，佔大市成交52.29%；科指成份股成交金額212.46億元，佔大市成交22.13%；國指成份股成交金額416.26億元，佔大市成交43.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.01%，至81.16億元，佔大市成交8.44%。牛熊證成交金額38.78億元，增加39.79%；窩輪成交金額42.37億元，增加6.25%。

匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。美團（3690）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，47隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升4.68%，收報10.74元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌3.36%，收報25.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）創上市新高，見373元，收報366.4元，升3.04%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.85元，跌3.83%。

恒指100天線(16766.71點)得而復失。科指升穿50天線(3397.8點)。

北水南下合計淨流入64.45億元，較上日增加34.92%，淨流入金額是1月3日68.16億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入269.87億元，對上一次連續7日淨流入是1月22日。南水北上合計淨流出0.92億元人民幣，終止連續2日流入。

A股連升表現

上證收報3004.88點，升0.55%，連升8日，累計升302.696點，對上一次連升8日是2020年7月9日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2020年2月12日。

深成指收報1669.85點，升1.2%，連升8日，累計升236.748點，對上一次連升8日是2020年7月9日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2021年5月19日。

滬深300收報3489.74點，升0.09%，連升9日，累計升310.11點，對上一次連升9日是2018年1月10日。第1日陰燭。

港股三大指數即日表現

恒指終止3連升，收報16725.86元，跌0.1%。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月16日。

科指終止3連升，收報3399.84元，跌0.3%。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月15日。

國指曾升最多1.29%，高見5832.67點，是2023年12月1日5847.13點後最高。收市報5765.1點，是2023年12月29日後收市新高，當日報5768.5點。連升4日，累計升280.22點，對上一次連升4日是2023年10月10日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月16日。

一周表現

恒指本周累升2.36%或385點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為3.77%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是2023年6月16日；本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升18.38%，其次為龍湖（0960）及紫金礦業（2899），分別升14.5%及14.31%。而表現最差的是銀娛（0027），累跌4.82%，其次為匯控（0005）及金沙中國（1928），分別跌4.36%及3.88%。

國指本周累升3.71%或206點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為4.75%；國指連升3周，對上一次連升3周，是2023年6月16日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升14.5%，其次為攜程（9961）及中海油（0883），分別升12.74%及11.9%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌5.87%，其次為比亞迪（1211）及京東（9618），分別跌2.53%及2.09%。

科指本周累升1.71%或57點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為6.89%；科指連升3周，對上一次連升3周，是2023年6月16日；本周表現最佳的是攜程（9961），累升12.74%，其次為理想（2015）及商湯（0020），分別升9.79%及9.41%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌6.63%，其次為蔚來（9866）及小鵬（9868），分別跌5.95%及5.87%。

午後消息股表現

小米（1810）澄清買車送車牌消息完全失實。收報13.22元，跌1.34%。

平安好醫生（1833）推陪伴式醫療健康服務產品 針對獨居銀髮族。收報12.66元，跌0.31%。

百應控股（8525）：已回應上市覆核委員會疑慮 推翻停牌決定。收報0.455元，無升跌。

港交所（0388）：衍生產品假日交易擴容 3月29日起增9貨幣期貨及期權產品。收報253.2元，跌0.31%。

渣打（2888）全年多賺23% 稅前利潤勝預期 增派息 將回購10億美元及提高全年派息。收報62.45元，升3.65%。

今早及隔晚消息股表現

百度ADR獲沽空機構Citron唱好 百度（9888）港股創1個月高。收報109.9元，升2.71%。

途虎養車（9690）發盈喜 全年料轉賺不少於66億人民幣。收報20.4元，升2.1%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電訊盈科（0008）收報4.17元，升0.48%。渣打集團（2888）收報62.45元，升3.65%。兗煤澳洲（3668）收報31.4元，跌3.38%。TAI PING CARPET（0146）收報0.84元，無升跌。

九毛九（9922）盈喜料去年多賺至少8倍。收報5.24元，升2.95%。

凱升（0102）子公司賣海參威度假村遭俄買方取消交易。停牌。

新華滙富金融（0188）去年中期虧損2994萬元，派中期息1仙。收報0.219元，跌0.45%。

貓眼娛樂（1896）發盈喜，料2023年全年盈利增逾7倍。收報9.42元，升13.36%。

香港電訊（6823）全年多賺1.8%，勝預期，息增至0.4444元。HKT：債務固浮利率比例維持55:45，實際利率升至4.05%。收報9.43元，升3.29%。

黛麗斯（0333）中期虧損收窄至9500萬元。收報0.355元，升10.94%。

國泰（0293）1月載客量錄得172萬人次，情人節派付最新到期2.438億元優先股股息。國泰上月載客量增66%至171萬人次。收報8.15元，升0.12%。

嘉華（0173）呂志和：疫情減退開關復常，願香港繼續繁榮穩定。收報2.06元，升1.48%。

易點雲（2416）與微軟於中國授權經銷商信諾時代，簽訂戰略合作協議。收報4.57元，升8.81%。

中國中免（1880）獲摩通、Capital，Group增持，後者持10%，美銀「取得股權」至逾5%。收報81.15元，升0.43%。

信置（0083）中期基礎溢利增逾5%賺29.45億，中期息0.15元，按年持平。收報8.5元，升2.29%。

新地（0016）郭基煇：樓市已跌近25%，負財富效應顯現，「大家都傷緊」。收報76.05元，跌0.07%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.83元，收報5.6元，跌0.18%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.03元，收報5.93元，升0.34%；法拉帝（9638）創上市新高，見28元，收報27.7元，跌0.54%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.3元，收報15.06元，升0.8%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見29.06元，收報29.04元，升3.2%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見342.4元，收報341.5元，升0.92%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見72.36元，收報72.36元，升1.32%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8713.35元，收報8713.35元，升0.06%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1159元，收報1158.5元，升1.09%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.95元，收報11.95元，升2.93%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1067.15元，收報1067.15元，升0.12%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.66元，收報36.62元，升1.27%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見21.12元，收報21.06元，升3.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.99元，收報19.94元，升0.71%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.7元，收報17.7元，升0.23%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1115元，收報1114.3元，升0.05%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.678元，收報4.678元，升1.17%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.706元，收報3.706元，升1.87%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.8元，收報43.78元，升1.34%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110元，收報110元，升0.05%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.86元，收報87.62元，升0.02%；美中嘉和（2453）創上市新高，見17.54元，收報17元，升1.92%；長久股份（6959）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升25.69%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見83.8元，收報83.76元，升0.65%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.375元，升5.63%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；楓葉教育（1317）創52周高，見0.48元，收報0.445元，升4.71%；光正教育（6068）創52周高，見0.4元，收報0.38元，無升跌；思考樂教育（1769）創52周高，見3.9元，收報3.68元，跌1.6%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.18元，收報12.88元，升2.88%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.8元，收報27.8元，升4.91%；ASMPT（0522）創52周高，見95.55元，收報94.6元，升3.56%；中國財險（2328）創52周高，見10.88元，收報10.7元，升0.19%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見373元，收報366.4元，升3.04%；中石油（0857）創52周高，見6.34元，收報6.26元，跌0.32%；中海油（0883）創52周高，見16.68元，收報16.36元，升0.49%；神華（1088） 創52周高，見32.55元，收報31.6元，跌2.17%；農業銀行（1288）創52周高，見3.36元，收報3.31元，升0.3%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，大中華控股（0021）低見0.051元，收報0.058元，無升跌；世紀建業（0079）低見0.054元，收報0.056元，跌11.11%；中國新經濟投資（0080）低見0.112元，收報0.127元，升4.96%；宏華集團（0196）低見0.09元，收報0.094元，升2.17%；思捷環球（0330）低見0.244元，收報0.245元，跌2%；北大資源（0618）低見0.049元，收報0.053元，跌5.36%；首控集團（1269）低見0.03元，收報0.038元，跌2.56%；安莉芳控股（1388）低見0.37元，收報0.375元，跌3.85%；現恆建築（1500）低見0.086元，收報0.088元，跌4.35%；米技國際控股（1715）低見0.026元，收報0.028元，跌12.5%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.42元，收報0.44元，無升跌；萬邦投資（0158）低見91.1元，收報91.1元，跌1.3%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；建業實業（0216）低見0.88元，收報0.88元，跌4.35%；博富臨置業（0225）低見5.95元，收報5.95元，跌2.46%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；太興置業（0277）低見2.6元，收報2.6元，無升跌；中國華君（0377）低見0.85元，收報0.85元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，滉達富控股（1348）收報0.073元，升121.21%；超大現代（0682）收報0.025元，升47.06%；萬華媒體（0426）收報0.067元，升45.65%；直通電訊（8337）收報0.195元，升36.36%；太和控股（0718）收報0.034元，升30.77%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.065元，升30%；朗華國際集團（8026）收報0.415元，升27.69%；長久股份（6959）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升25.69%；勝龍國際（1182）收報0.15元，升25%。

下跌異動股，包括，中彩網通控股（8071）收報0.022元，跌18.52%；寶新置地（0299）收報0.191元，跌18.03%；旅橙文化（8627）收報0.095元，跌17.39%；上海小南國（3666）收報0.058元，跌17.14%；常滿控股（8523）收報0.3元，跌16.67%；怡康泰工程集團（8445）見52周低0.243元，收報0.246元，跌16.61%；錦藝集團控股（0565）收報0.151元，跌16.11%；聯眾（6899）收報0.21元，跌16%；HOME CONTROL（1747）收報0.37元，跌15.91%；維港育馬（8377）平上市低位0.102元，收報0.106元，跌15.87%；拉近網娛（8172）收報0.054元，跌15.63%。

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