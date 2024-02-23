moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市倒跌17點 國指4連升 北水流入1個月最多、最長 三大指數連升3周

美股繼續升，港股早段調整未有跟隨，A股午後倒升，上證、深成指連升8日創4年最長升浪，滬深300連升9日，創6年最長升浪，港股尾市倒升，持續交易時段結束時升14點，不過，競價時段後未能企穩，收市倒跌17點，恒指、科指終止3連升，中證報唱好央國企，國指4連升。大市成交減4%，終止連續兩日1000億元，南水亦轉流出，不過，北水流入創1個月最多，連續7日淨流入亦是1個月最長。全周計，三大指數連升3周，8個月最長連升。

恒指今早低開88點，高位升152點，低位跌88點，高低波幅241點，3日低。金融、通訊服務、信息技術、非必需消費品股推低大市。上升股份比例為34.03%，下跌為29.92%，無升跌為36.03%。

恒指收市跌17點或0.1%，報16725點，大市成交金額960億元，較上日減少4.04%，是2月20日769.61億元成交後最少；國指升6點或0.12%，報5765點。恒生科技指數收報3399點，跌0.3%。

藍籌股成交金額502.04億元，佔大市成交52.29%；科指成份股成交金額212.46億元，佔大市成交22.13%；國指成份股成交金額416.26億元，佔大市成交43.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.01%，至81.16億元，佔大市成交8.44%。牛熊證成交金額38.78億元，增加39.79%；窩輪成交金額42.37億元，增加6.25%。

匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。美團（3690）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，47隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升4.68%，收報10.74元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌3.36%，收報25.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）創上市新高，見373元，收報366.4元，升3.04%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.85元，跌3.83%。

恒指100天線(16766.71點)得而復失。科指升穿50天線(3397.8點)。

北水南下合計淨流入64.45億元，較上日增加34.92%，淨流入金額是1月3日68.16億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入269.87億元，對上一次連續7日淨流入是1月22日。南水北上合計淨流出0.92億元人民幣，終止連續2日流入。

A股連升表現

上證收報3004.88點，升0.55%，連升8日，累計升302.696點，對上一次連升8日是2020年7月9日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2020年2月12日。

深成指收報1669.85點，升1.2%，連升8日，累計升236.748點，對上一次連升8日是2020年7月9日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2021年5月19日。

滬深300收報3489.74點，升0.09%，連升9日，累計升310.11點，對上一次連升9日是2018年1月10日。第1日陰燭。

港股三大指數即日表現

恒指終止3連升，收報16725.86元，跌0.1%。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月16日。

科指終止3連升，收報3399.84元，跌0.3%。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月15日。

國指曾升最多1.29%，高見5832.67點，是2023年12月1日5847.13點後最高。收市報5765.1點，是2023年12月29日後收市新高，當日報5768.5點。連升4日，累計升280.22點，對上一次連升4日是2023年10月10日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月16日。

一周表現

恒指本周累升2.36%或385點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為3.77%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是2023年6月16日；本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升18.38%，其次為龍湖（0960）及紫金礦業（2899），分別升14.5%及14.31%。而表現最差的是銀娛（0027），累跌4.82%，其次為匯控（0005）及金沙中國（1928），分別跌4.36%及3.88%。

國指本周累升3.71%或206點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為4.75%；國指連升3周，對上一次連升3周，是2023年6月16日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升14.5%，其次為攜程（9961）及中海油（0883），分別升12.74%及11.9%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌5.87%，其次為比亞迪（1211）及京東（9618），分別跌2.53%及2.09%。

科指本周累升1.71%或57點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為6.89%；科指連升3周，對上一次連升3周，是2023年6月16日；本周表現最佳的是攜程（9961），累升12.74%，其次為理想（2015）及商湯（0020），分別升9.79%及9.41%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌6.63%，其次為蔚來（9866）及小鵬（9868），分別跌5.95%及5.87%。

午後消息股表現

小米（1810）澄清買車送車牌消息完全失實。收報13.22元，跌1.34%。

平安好醫生（1833）推陪伴式醫療健康服務產品 針對獨居銀髮族。收報12.66元，跌0.31%。

百應控股（8525）：已回應上市覆核委員會疑慮 推翻停牌決定。收報0.455元，無升跌。

港交所（0388）：衍生產品假日交易擴容 3月29日起增9貨幣期貨及期權產品。收報253.2元，跌0.31%。

渣打（2888）全年多賺23% 稅前利潤勝預期 增派息 將回購10億美元及提高全年派息。收報62.45元，升3.65%。

今早及隔晚消息股表現

百度ADR獲沽空機構Citron唱好 百度（9888）港股創1個月高。收報109.9元，升2.71%。

途虎養車（9690）發盈喜 全年料轉賺不少於66億人民幣。收報20.4元，升2.1%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電訊盈科（0008）收報4.17元，升0.48%。渣打集團（2888）收報62.45元，升3.65%。兗煤澳洲（3668）收報31.4元，跌3.38%。TAI PING CARPET（0146）收報0.84元，無升跌。

九毛九（9922）盈喜料去年多賺至少8倍。收報5.24元，升2.95%。

凱升（0102）子公司賣海參威度假村遭俄買方取消交易。停牌。

新華滙富金融（0188）去年中期虧損2994萬元，派中期息1仙。收報0.219元，跌0.45%。

貓眼娛樂（1896）發盈喜，料2023年全年盈利增逾7倍。收報9.42元，升13.36%。

香港電訊（6823）全年多賺1.8%，勝預期，息增至0.4444元。HKT：債務固浮利率比例維持55:45，實際利率升至4.05%。收報9.43元，升3.29%。

黛麗斯（0333）中期虧損收窄至9500萬元。收報0.355元，升10.94%。

國泰（0293）1月載客量錄得172萬人次，情人節派付最新到期2.438億元優先股股息。國泰上月載客量增66%至171萬人次。收報8.15元，升0.12%。

嘉華（0173）呂志和：疫情減退開關復常，願香港繼續繁榮穩定。收報2.06元，升1.48%。

易點雲（2416）與微軟於中國授權經銷商信諾時代，簽訂戰略合作協議。收報4.57元，升8.81%。

中國中免（1880）獲摩通、Capital，Group增持，後者持10%，美銀「取得股權」至逾5%。收報81.15元，升0.43%。

信置（0083）中期基礎溢利增逾5%賺29.45億，中期息0.15元，按年持平。收報8.5元，升2.29%。

新地（0016）郭基煇：樓市已跌近25%，負財富效應顯現，「大家都傷緊」。收報76.05元，跌0.07%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.83元，收報5.6元，跌0.18%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.03元，收報5.93元，升0.34%；法拉帝（9638）創上市新高，見28元，收報27.7元，跌0.54%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.3元，收報15.06元，升0.8%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見29.06元，收報29.04元，升3.2%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見342.4元，收報341.5元，升0.92%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見72.36元，收報72.36元，升1.32%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8713.35元，收報8713.35元，升0.06%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1159元，收報1158.5元，升1.09%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.95元，收報11.95元，升2.93%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1067.15元，收報1067.15元，升0.12%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.66元，收報36.62元，升1.27%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見21.12元，收報21.06元，升3.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.99元，收報19.94元，升0.71%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.7元，收報17.7元，升0.23%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1115元，收報1114.3元，升0.05%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.678元，收報4.678元，升1.17%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.706元，收報3.706元，升1.87%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.8元，收報43.78元，升1.34%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110元，收報110元，升0.05%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.86元，收報87.62元，升0.02%；美中嘉和（2453）創上市新高，見17.54元，收報17元，升1.92%；長久股份（6959）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升25.69%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見83.8元，收報83.76元，升0.65%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.375元，升5.63%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；楓葉教育（1317）創52周高，見0.48元，收報0.445元，升4.71%；光正教育（6068）創52周高，見0.4元，收報0.38元，無升跌；思考樂教育（1769）創52周高，見3.9元，收報3.68元，跌1.6%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.18元，收報12.88元，升2.88%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.8元，收報27.8元，升4.91%；ASMPT（0522）創52周高，見95.55元，收報94.6元，升3.56%；中國財險（2328）創52周高，見10.88元，收報10.7元，升0.19%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見373元，收報366.4元，升3.04%；中石油（0857）創52周高，見6.34元，收報6.26元，跌0.32%；中海油（0883）創52周高，見16.68元，收報16.36元，升0.49%；神華（1088） 創52周高，見32.55元，收報31.6元，跌2.17%；農業銀行（1288）創52周高，見3.36元，收報3.31元，升0.3%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，大中華控股（0021）低見0.051元，收報0.058元，無升跌；世紀建業（0079）低見0.054元，收報0.056元，跌11.11%；中國新經濟投資（0080）低見0.112元，收報0.127元，升4.96%；宏華集團（0196）低見0.09元，收報0.094元，升2.17%；思捷環球（0330）低見0.244元，收報0.245元，跌2%；北大資源（0618）低見0.049元，收報0.053元，跌5.36%；首控集團（1269）低見0.03元，收報0.038元，跌2.56%；安莉芳控股（1388）低見0.37元，收報0.375元，跌3.85%；現恆建築（1500）低見0.086元，收報0.088元，跌4.35%；米技國際控股（1715）低見0.026元，收報0.028元，跌12.5%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.42元，收報0.44元，無升跌；萬邦投資（0158）低見91.1元，收報91.1元，跌1.3%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；建業實業（0216）低見0.88元，收報0.88元，跌4.35%；博富臨置業（0225）低見5.95元，收報5.95元，跌2.46%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；太興置業（0277）低見2.6元，收報2.6元，無升跌；中國華君（0377）低見0.85元，收報0.85元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，滉達富控股（1348）收報0.073元，升121.21%；超大現代（0682）收報0.025元，升47.06%；萬華媒體（0426）收報0.067元，升45.65%；直通電訊（8337）收報0.195元，升36.36%；太和控股（0718）收報0.034元，升30.77%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.065元，升30%；朗華國際集團（8026）收報0.415元，升27.69%；長久股份（6959）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升25.69%；勝龍國際（1182）收報0.15元，升25%。

下跌異動股，包括，中彩網通控股（8071）收報0.022元，跌18.52%；寶新置地（0299）收報0.191元，跌18.03%；旅橙文化（8627）收報0.095元，跌17.39%；上海小南國（3666）收報0.058元，跌17.14%；常滿控股（8523）收報0.3元，跌16.67%；怡康泰工程集團（8445）見52周低0.243元，收報0.246元，跌16.61%；錦藝集團控股（0565）收報0.151元，跌16.11%；聯眾（6899）收報0.21元，跌16%；HOME CONTROL（1747）收報0.37元，跌15.91%；維港育馬（8377）平上市低位0.102元，收報0.106元，跌15.87%；拉近網娛（8172）收報0.054元，跌15.63%。

其他報道

HGC環電：今年重點發展電訊基礎設施及業務數據化

高盛推遲美國減息預期至6月 全年減息降至4次

泓基集團通過上市聆訊 首九個月少賺48.1%

小米澄清買車送車牌消息完全失實

滬指重上3000點 連升八個交易日

平安好醫生推陪伴式醫療健康服務產品 針對獨居銀髮族

百應控股：已回應上市覆核委員會疑慮 推翻停牌決定

港交所：衍生產品假日交易擴容 3月29日起增9貨幣期貨及期權產品

半日沽空金額增24% 盈富為沽空金額最多股份

渣打全年多賺23% 稅前利潤勝預期 增派息 將回購10億美元及提高全年派息

ZA Bank伙環滙推簡便商業貸款服務

亞馬遜警告員工勿用第三方AI工具來完成機密工作

港股創逾1個月高後回吐 恒指半日跌40點 成交重上500億