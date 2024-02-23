美銀證券發表報告指，儘管聯想管理層目標將伺服器銷售於本季度實現按年增長，但該行預計在未來數季由於繁重的研發負擔，伺服器業務或仍虧損，拖累其銷售和盈利的恢復。該行下調聯想2024至2026財年的盈利預測，降幅為9%至19%，以反映伺服器業務持續虧損的情况，重申「中性」評級，並將目標價由11.2元下調至9.1元。

花旗發表報告表示，下調聯想2024財年至2026財年的每股盈利預測，降幅分別為10%、3%及7%，以反映業績和預測。不過，該行認為個人電腦和伺服器行業有望今年恢復增長，而聯想在產品優化和成本控制能力方面處於有利位置，故維持「買入」評級，目標價由10.9元下調至10.5元。

其他報道

HGC環電：今年重點發展電訊基礎設施及業務數據化

高盛推遲美國減息預期至6月 全年減息降至4次

泓基集團通過上市聆訊 首九個月少賺48.1%

小米澄清買車送車牌消息完全失實

滬指重上3000點 連升八個交易日

平安好醫生推陪伴式醫療健康服務產品 針對獨居銀髮族

百應控股：已回應上市覆核委員會疑慮 推翻停牌決定

港交所：衍生產品假日交易擴容 3月29日起增9貨幣期貨及期權產品

半日沽空金額增24% 盈富為沽空金額最多股份

渣打全年多賺23% 稅前利潤勝預期 增派息 將回購10億美元及提高全年派息