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聯想第三財季業績公布 匯豐上調目標價至11.7元

聯想集團（0992）公布截至去年底止第三財季業績，匯豐研究發表報告指，聯想的經營盈利率勝於該行和市場預期，而且管理層預計智能設備業務（IDG）於2025財年呈現中單位數增長，因有更高端商業機型的個人電腦產品組合，從而提高其平均售價。另外，該行預計聯想全球伺服器出貨量將於2024財年輕微恢復，有助降低相關營運損失，而管理層料2025財年末可達到收支平衡。因此，匯豐維持「買入」評級，目標價由11.4元調高至11.7元。

美銀證券發表報告指，儘管聯想管理層目標將伺服器銷售於本季度實現按年增長，但該行預計在未來數季由於繁重的研發負擔，伺服器業務或仍虧損，拖累其銷售和盈利的恢復。該行下調聯想2024至2026財年的盈利預測，降幅為9%至19%，以反映伺服器業務持續虧損的情况，重申「中性」評級，並將目標價由11.2元下調至9.1元。

花旗發表報告表示，下調聯想2024財年至2026財年的每股盈利預測，降幅分別為10%、3%及7%，以反映業績和預測。不過，該行認為個人電腦和伺服器行業有望今年恢復增長，而聯想在產品優化和成本控制能力方面處於有利位置，故維持「買入」評級，目標價由10.9元下調至10.5元。

 

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