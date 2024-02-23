該集團收益約6970萬元，跌10.4%， 其中電視劇集製作及發行及泛娛樂分部收益總額約3950萬元， 減少約7.5%。至於來自內地的收益佔比為約 56.7%，繼續為主要收入來源。

該集團指， 虧損擴大主要由於受到行業仍然處於疫後恢復階段的不利影響， 電視劇製作及旗下藝人的工作安排出現延期， 期內未有新的電視劇及綜藝項目完成拍攝或交付， 以及考慮到目前的市場環境、疫情後的競爭加劇及未來的不確定性， 期內確認無形資產減值虧損約1210萬元。

該集團多個項目目前正在籌備，包括都市懸疑電視劇《黑土無言》、 古裝愛情懸疑劇《抱住錦鯉相公》，並計劃製作《喜歡你，我也是》 第五季以延續多個季度的自有綜藝品牌。此外， 該集團將對一系列高人氣版權進行開發製作，包括《理想之城2》、 《愛有天意》、《如意蛋》、《女船王》及《洛卡爾定律》等。

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