文章日期：2024年2月23日 17:02
彭博引述消息人士指，中國國航（0753）近數月尋求顧問意見，擬增持國泰航空（0293）股份。
消息人士又表示，儘管國航過去曾考慮過這種可能性，包括疫情之前，但國航提高盈利能力的需要增加了新的動力，儘管不會立即發生任何事情。
據彭博資料顯示，現時國航持國泰股份的30%，而最大股東是太古，持有45%。
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