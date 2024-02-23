文章日期：2024年2月23日 17:07
國泰航空（0293）旗下國泰貨運開放全新的應用程式介面，讓環球貨運代理德鐵信可（DB Schenker）能透過其內部系統連接國泰貨運的網上訂艙平台「訂艙易」，查閱國泰貨運的可用艙位預訂艙位，並獲得即時確認。
該集團指，德迅集團（Kuehne+Nagel）、敦豪全球貨運物流、得斯威國際貨運（DSV）及德鐵信可現在能透過各自的內部系統連接「訂艙易」。此為國泰貨運廣泛數碼化策略，提升客戶體驗。 國泰貨運董事歐永棠指，客戶可於自己的平台全天候查閱其可用艙位，提升生產力。德鐵信可行政副總裁及全球空運主管Asok Kumar表示，快速獲得空運夥伴的即時艙位報價是一項關鍵因素，能在短時間內回應客戶對富競爭力價格的需求，而與國泰貨運開通平台連結，將進一步鞏固彼此已建立的良好關係及業務合作。
國泰貨運指， 「訂艙易」這個全新平台網站使貨運代理的開發團隊於著手開發之前，先熟悉如何連接國泰貨運應用程式介面，進行測試，並進一步了解技術要求，才展開實際工作，從而簡化用戶查閱國泰貨運可用艙位及訂艙等過程。 國泰貨運與德鐵信可的應用程式介面連結和全新的開發者專用平台網站，均由國泰貨運的科創夥伴傳訊香港創建。
其他報道
電盈去年轉虧 蝕4.7億 派息28.48仙
全日沽空金額增8% 盈富沽空增46% 比率3日高
傳遞娛樂中期虧損擴至2370萬元
恒指收市倒跌17點 國指4連升 北水流入1個月最多、最長 三大指數連升3周
聯想第三財季業績公布 匯豐上調目標價至11.7元
HGC環電：今年重點發展電訊基礎設施及業務數據化
高盛推遲美國減息預期至6月 全年減息降至4次
泓基集團通過上市聆訊 首九個月少賺48.1%
小米澄清買車送車牌消息完全失實
滬指重上3000點 連升八個交易日
平安好醫生推陪伴式醫療健康服務產品 針對獨居銀髮族
百應控股：已回應上市覆核委員會疑慮 推翻停牌決定
港交所：衍生產品假日交易擴容 3月29日起增9貨幣期貨及期權產品
半日沽空金額增24% 盈富為沽空金額最多股份
渣打全年多賺23% 稅前利潤勝預期 增派息 將回購10億美元及提高全年派息
ZA Bank伙環滙推簡便商業貸款服務
亞馬遜警告員工勿用第三方AI工具來完成機密工作
港股創逾1個月高後回吐 恒指半日跌40點 成交重上500億
理財通2.0下周落地 工銀亞洲南向通產品增至189種
滬深三大指數半日個別走 滬指一度收復3000點大關
百度ADR獲沽空機構Citron唱好 港股創1個月高
施永青：香港不會玩完 但一定變得難玩