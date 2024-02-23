該集團指，德迅集團（Kuehne+Nagel）、 敦豪全球貨運物流、得斯威國際貨運（DSV） 及德鐵信可現在能透過各自的內部系統連接「訂艙易」。此為國泰貨 運廣泛數碼化策略，提升客戶體驗。 國泰貨運董事歐永棠指，客戶可於自己的平台全天候查閱其可用艙位 ，提升生產力。德鐵信可行政副總裁及全球空運主管Asok Kumar表示， 快速獲得空運夥伴的即時艙位報價是一項關鍵因素，能在短時間內回 應客戶對富競爭力價格的需求，而與國泰貨運開通平台連結，將進一 步鞏固彼此已建立的良好關係及業務合作。

國泰貨運指， 「訂艙易」這個全新平台網站使貨運代理的開發團隊 於著手開發之前，先熟悉如何連接國泰貨運應用程式介面，進行測試 ，並進一步了解技術要求，才展開實際工作，從而簡化用戶查閱國泰 貨運可用艙位及訂艙等過程。 國泰貨運與德鐵信可的應用程式介面 連結和全新的開發者專用平台網站， 均由國泰貨運的科創夥伴傳訊香港創建。

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