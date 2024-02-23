該集團指，一般經營業務收入77.8億元，跌26%， 稅前利潤25.8億元，跌49%。 自產煤整體平均售價按年下降39%至每噸232元，隨著供應情況好轉及全球經濟疲軟導致需求減弱， 煤炭價格指數下跌。 由於年初北半球暖冬現象及具有競爭力的天然氣價格， 煤炭需求減少，供應過剩，令價格承受下行壓力。但不包括政府特許 權使用費，每噸產品整體平均現金經營成本上升約2% 至每噸96元。

按100%基準計，原煤產量按年增加19%至6020萬噸， 包括莫拉本、沃克山及亨特谷三項一級資產產量增加28% 至5290萬噸。至於商品煤產量按年增加12%， 至2023年的4360萬噸，包括三項一級資產產量增加18%， 至 3850萬噸。

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