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兗煤澳大利亞去年純利跌49% 煤價下跌拖累

兗煤澳大利亞（3668）截至去年12月31日止年度純利約18.2億元（澳元·下同），按年下跌49%，每股盈利1.378元，派末期股息每股0.325澳元。

該集團指，一般經營業務收入77.8億元，跌26%，稅前利潤25.8億元，跌49%。自產煤整體平均售價按年下降39%至每噸232元，隨著供應情況好轉及全球經濟疲軟導致需求減弱，煤炭價格指數下跌。由於年初北半球暖冬現象及具有競爭力的天然氣價格，煤炭需求減少，供應過剩，令價格承受下行壓力。但不包括政府特許權使用費，每噸產品整體平均現金經營成本上升約2%至每噸96元。

按100%基準計，原煤產量按年增加19%至6020萬噸，包括莫拉本、沃克山及亨特谷三項一級資產產量增加28%至5290萬噸。至於商品煤產量按年增加12%，至2023年的4360萬噸，包括三項一級資產產量增加18%，至 3850萬噸。

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