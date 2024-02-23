該集團收入約216億元，升19.9%，營業利潤33.7億元， 升14.7%，加權平均淨資產收益率8.7%，同比增長1. 09個百分點。

期內，隨著國內經濟社會恢復常態化運行， 產業結構調整持續優化，在軌道交通領域聚力攻堅、穩中有進， 在新興裝備領域緊抓市場機遇、乘勢而上，經營業績再創新高。

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