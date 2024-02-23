文章日期：2024年2月23日 18:16
時代電氣（3898）公布2，去年純利31億元（人民幣，下同），按年升21.5%，每股盈利2.19元，扣除非經常性損益之純利25.6億元，升28%。
該集團收入約216億元，升19.9%，營業利潤33.7億元，升14.7%，加權平均淨資產收益率8.7%，同比增長1.09個百分點。
期內，隨著國內經濟社會恢復常態化運行，產業結構調整持續優化，在軌道交通領域聚力攻堅、穩中有進，在新興裝備領域緊抓市場機遇、乘勢而上，經營業績再創新高。
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