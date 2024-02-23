文章日期：2024年2月23日 18:29
華潤醫藥（3320）指，以約31.2億元人民幣（約34.3億港元）出售華潤紫竹藥業100%權益，予該集團持有約60%股權、於上海上市的華潤雙鶴藥業（滬:600062），進行建議內部重組。該集團指，建議內部重組完成後，預期持華潤紫竹權益將由100%攤薄至約60.19%，將構成出售華潤紫竹權益。
該集團指，根據評估報告，華潤紫竹全部股權估值約31.2億元人民幣，而華潤紫竹主要從事女性健康用藥及器械、口腔用藥、眼科用藥、糖尿病用藥、原料藥研發生產銷售業務，而建議內部重組標志著優化資源配置，整合化工藥品業務及提升華潤紫竹與華潤雙鶴之間的規模經濟效益及協同效應。
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