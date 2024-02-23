同時，獨立調查員亦審閱公司外部中國法律顧問就該等事件發出的法律意見書，其指出集團目前並不涉嫌犯罪；及刑事案件不會對集團的財務狀況及業務運營產生重大不利影響。公司自2023年4月3日起停牌，直至刊發2022年業績，並將繼續停牌。

凍結賬戶方面，集團指，凍結賬戶並未對集團的財務狀況及業務運營產生重大影響。於凍結賬戶解凍前，凍結賬戶的現金總額約為1.361億元人民幣（下同）。獨立調查員觀察到，凍結賬戶被凍結並未對集團的日常運營造成重大影響，原因為集團的主要產品，如花椒及六間房繼續正常運營，且可開立新的第三方支付平台賬戶。截至2023年7月25日，所有凍結賬戶均已解凍且可用於日常業務運營。

集團指，就向政府機關提交待結案扣押款約1.55億元而言，現階段相關政府機關增加扣押款金額的可能性較小。就凍結賬戶及扣押款產生的任何損失而言，集團將保留向被投公司尋求賠償及或補償的權利。

發生該等事件後，被投公司已暫停營運，並無保留重大資產。經公司中國法律顧問告知，待刑事案件結束後，扣押款很可能由相關中國機關沒收，因此，審慎起見，集團根據本集團採納的會計政策確認該等事件的估計風險約1.55億元，與集團截至2022年12月31日止年度綜合財務報表中確認為撥備的扣押款的金額相若。

同時，由於被投公司自2023年3月起停業，集團於截至2022年12月31日止年度於其他全面收入確認於被投公司投資的公允價值減少1900萬元。

獨立調查員已核查集團20個銀行賬戶及第三方支付平台賬戶的月結單，約佔集團銀行賬戶及第三方支付平台賬戶截至2023年8月31日的結餘總額的96%，金額合計約為19.637億元。月結單表明銀行╱賬戶對賬單所示餘額與集團賬簿的財務記錄不存在重大差異。獨立調查員亦從銀行╱賬戶對賬單獲悉，相關賬戶處於正常運行狀態。獨立調查員注意到，集團的主要產品目前運作正常。

花房集團指，已與公司核數師聯繫以確認獨立調查的調查結果已解決其關注的問題，並使其能夠完成2022年經審核年度業績；公司正考慮對該等事件相關的任何人士採取法律行動的可行性。

公司正諮詢其中國法律顧問，就可能行動的原因及擬採取的策略尋求法律意見；公司已指定專門的工作小組負責監督集團的被投公司，以確定該等被投公司在業務及日常運作中是否存在違規情況，並採取適當的補救措施等。董事會相信，通過實施上述補救措施將能夠有效監測及管理未來投資風險，並防止未來再次發生類似事件。

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