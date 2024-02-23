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習近平：研大規模設備更新和消費品以舊換新 推動高質量發展

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平表示，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。

習近平今日下午主持召開中央財經委員會第四次會議時強調，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。物流是實體經濟的「筋絡」，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。

中共中央政治局常委、國務院總理、中央財經委員會副主任李強，中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央財經委員會委員蔡奇，以及中共中央政治局常委、國務院副總理、中央財經委員會委員丁薛祥出席會議。

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