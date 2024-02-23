截至去年底，渣打內房貸款餘額為25億美元，按季再降2億美元，佔整體中國內地相關貸款餘額為4%，洪丕正指相關佔比已很少。而25億美元餘額當中，有11億美元為正常貸款。

渣打去季再為渤海銀行（9668）持股，再作1.53億美元減值，全年減值8.5億美元，洪丕正指渤海銀行下月才公布業績，該行是基於過去兩至三個月內地經濟未完全反彈，故採取較保守的預期作出撥備。他重申對中國內地長遠發展機還有信心，雖然內地經濟短期內有挑戰，但相關部門已適時推出針對性措施，增長市場信心。

渣打指引今年度至2026年度，將向股東回饋50億美元，洪丕正指未有分配在回購或股息的比例，過去回購佔比較多，不過在繼續提高每股全年股息金額下，料股息的佔比會有所增加，該行沒有特定的派息比率。

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