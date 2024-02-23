內房中梁（2772）公布，尋求法院批准境外債務重經計劃的申請於2024年2月23日進行聆訊，並已法院頒令批准。
中梁去年11月公布，持有境外債務未償還本金總額約92%的同意債權人已加入重組支持協議，同意債權人已承諾採取一切必要行動，對該計劃投贊成票。
作為計劃代價的一部分及作為計劃債權人針對公司的相關計劃債務申索的清償及解除的交換，該計劃涉及在重組生效日期向計劃債權人發行優先票據及發行可換股債券。
待重組生效日期落實後，中梁控股將按照計劃債權人選擇的本金總額發行可換股債券，惟本金總額的當前上限應為1.4億美元（或公司可全權決定增加的其他金額）。若計劃債權人選擇的可換股債券的本金總額超過上限金額，則可換股債券應按比例配發予選擇該選項的計劃債權人。
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