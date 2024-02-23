文章日期：2024年2月23日 20:16
君實生物（1877）公布2023年度業績快報，去年虧損22.5億元（人民幣，下同），比2022年度虧損23.9億元收窄，每股虧損2.28元，扣除非經常性損益之虧損22.7億元，比2022年度相關虧損24.5億元收窄。
該集團指，營業總收入15.4億元，升6%，主因商業化藥品的銷售收入有所增長，虧損減少主因在營業收入增加的同時，加強各項費用管控，優化資源配置，聚焦更有潛力的研發管線。
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