該集團指，營業總收入15.4億元，升6%， 主因商業化藥品的銷售收入有所增長， 虧損減少主因在營業收入增加的同時，加強各項費用管控， 優化資源配置，聚焦更有潛力的研發管線。

其他報道

中梁︰境外債務重組計劃獲法院批准

渣打：料內房進一步撥備不多

習近平：研大規模設備更新和消費品以舊換新 推動高質量發展

花房集團：獨立調查報告指公司不涉犯罪 刑事案件無礙財務及營運

蔡崇信家族辦公室沽另類資產巨頭Blue Owl Capital 套現36億元

建銀國際料港樓價今明兩年跌最多15%

華潤醫藥34億元售華潤紫竹予上市附屬雙鶴藥業

時代電氣去年純利31億人幣 升22%

1月內地吸收外資1127億人幣 按月增20%按年跌12%

摩通：香港電訊評級上調至「增持」 目標價11元

【有片：投資王道】王弼：可短線投資英偉達 惟切記要識止蝕及走位

大灣區航空推出飛「悅」套票優惠 三套亞洲航點來回機票1980 元起

兗煤澳大利亞去年純利跌49% 煤價下跌拖累

摩通增持港交所至5%

國泰航空旗下貨運新應用程式 供德鐵信可預訂艙位

國航據報擬增持國泰航空股份

電盈去年轉虧 蝕4.7億 派息28.48仙

全日沽空金額增8% 盈富沽空增46% 比率3日高

傳遞娛樂中期虧損擴至2370萬元

恒指收市倒跌17點 國指4連升 北水流入1個月最多、最長 三大指數連升3周

聯想第三財季業績公布 匯豐上調目標價至11.7元

HGC環電：今年重點發展電訊基礎設施及業務數據化

高盛推遲美國減息預期至6月 全年減息降至4次