moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

娃哈哈創辦人宗慶后逝世 享年79歲

內地最大飲品生產商娃哈哈創辦人、前中國首富宗慶后近日傳出在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院ICU病房救治後，最新娃哈哈集團在官方微博發訃告，指宗慶后因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。

早前傳出宗慶后在ICU病房救治 後，娃哈哈集團曾在2月22日於微博發佈聲明稱，娃哈哈董事長宗慶后確因身體原因正在醫院接受治療，目前情況穩定，娃哈哈集團各項業務正常運行。

而娃哈哈集團早已部署接班，在2004年娃哈哈集團對外披露，宗慶后女兒宗馥莉學成歸國，在娃哈哈位於蕭山的一處生產車間進行一線歷練。

2018年4月，宗馥莉出任娃哈哈集團品牌公關部部長；2020年3月起兼任集團銷售公司副總經理；2021年12月，宗馥莉正式出任集團副董事長兼總經理。

娃哈哈訃告全文如下： 

「中國共產黨黨員，全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名傑出民營企業家，第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后同志，因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世,享年79歲。

杭州娃哈哈集團有限公司宗慶后同志治喪委員會，定於2024年2月28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地（杭州市錢塘區白楊街道10號大街與5號大街交叉口）舉行追思會。

特此訃告。

宗慶后同志治喪委員會

2024年2月25日」