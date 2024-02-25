早前傳出宗慶后在ICU病房救治 後，娃哈哈集團曾在2月22日於微博發佈聲明稱，娃哈哈董事長宗慶后確因身體原因正在醫院接受治療，目前情況穩定，娃哈哈集團各項業務正常運行。

而娃哈哈集團早已部署接班，在2004年娃哈哈集團對外披露，宗慶后女兒宗馥莉學成歸國，在娃哈哈位於蕭山的一處生產車間進行一線歷練。

2018年4月，宗馥莉出任娃哈哈集團品牌公關部部長；2020年3月起兼任集團銷售公司副總經理；2021年12月，宗馥莉正式出任集團副董事長兼總經理。

娃哈哈訃告全文如下：

「中國共產黨黨員，全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名傑出民營企業家，第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后同志，因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世,享年79歲。

杭州娃哈哈集團有限公司宗慶后同志治喪委員會，定於2024年2月28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地（杭州市錢塘區白楊街道10號大街與5號大街交叉口）舉行追思會。

特此訃告。

宗慶后同志治喪委員會

2024年2月25日」