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生科企業派格生物申港股上市 曾9輪融資持1億現金

轉戰港股IPO的派格生物在港交所遞交上市申請，據初步申請文件顯示，公司目前並無獲准作商業銷售用途的產品，也沒有從產品銷售中獲得任何收入。於往績記錄期間內出現了經營虧損，包括2022年度、截至2022 年及2023年9月30日止九個月，除稅前虧損分別為3.063億元人民幣（下同）、2.362億元及2.252億元。

公司幾乎所有虧損均來自研發開支，其研發開支從截至2022年9月30日止九個月的2.146億元，減少至截至2023年9月30日 止九個月的1.93億元。該減少與核心產品由III期臨床階段推進至提交NDA 階段一致。截至2023年9月底集團手頭的現金及現金等價物為1.031億元。董事認為，考慮到現有財務資源，包括現金和現金等價物以及估計來自IPO所得，並考慮到其現金消耗率，有足夠的營運資金支付成本的125%以上，包括自文件預計日期起至少未來12個月的研發開支和行政開支。

公司核心產品PB-119，為主要用於T2DM及肥胖症一線治療的自主開發、接近商業化階 段的長效胰高血糖素樣肽1（GLP-1）受體激動劑。PB-119在中 國用於治療T2DM的新藥上市申請（NDA）於2023年9月獲國家藥監局受理，是其即將進行商業化的重要里程碑。

公司自成立以來已完成了九輪融資，所籌集的總金額約為5030萬美元及 10.5億元。投資者包括Mingly、元生創投、凱風創業投資、True Wing、Yingke PE、Nice Credit、天士力（香港）、上海曜萃、中鑫惠遠、Share Link、 Qianhai、Chelmsford、湖州啟緣、蘇州工業園區產業投資基金、泰格、蘇州翼樸、北 京敏捷、Asia Private及其他富經驗的投資者，例如已成立的基金和個人投資者。

集團今次赴港上市集資，用途分別為資助核心產品PB-119的 商業化和適應症拓展；資助主要產品PB-718的 進一步開發； 資助其他管線候選產品的持 續及計劃研究和開發；將用於業務發展活動及加強公司的全球網絡；撥作營運資金及其他一般企業用途。