據公告，該兩幅地皮的開發項目的總地盤面積約為4.36萬平方米，已獲指定為綜合開發項目用於工業及商業辦公室、停車場及配套用途，總建築 面積約為20.643萬平方米。目前，開發項目的地下建造工程接近完工。

集團指，對於漏報交易已採取包括委任德勤北京分公司作為內部控制顧問， 以就公司須予披露交易相關的內部控制政策之制定及實施進行審查並發現不足，根據不足之處提出建議，進一步審查公司的補救措施並於進一步審查後出具最終報告。

此外，公司的合規顧問將至少每月一次向公司管理層發出提示及問卷，藉此緊貼集團任何重大交易的進度，以便提前妥善規劃合規工作。公司審核委員會亦將獲授權負責審查並改進公司的內部控制系統及財務報告系統。

集團將向董事、高級管理層級相關僱員發出相關指引及培訓資料，尤其是，如何根據上市規則識別須予公佈及關連交易。集團亦將安排有關遵守須予公佈及關連交易規定之培訓課程，以提升公司企業管治及營運管理水平。 公司將不時及在必要時尋求法律意見及或其他專業建議，以確保集團妥善遵守上市規則之相關規定。

集團自去年11月23日起停牌，並將繼續停牌至達成聯交所規定的復牌指引。