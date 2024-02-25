據法證調查主要發現，在未經授權交易中，法證顧問 亦發現訾或曾的關聯實體的未披露資金往來。包括根據對其銀行記錄、財務數據以及從公司財務團隊及法務部獲得的資料的分析，法證顧問發現於2020年4月至2023年5月期間，公司向訾及曾的關聯實體轉賬另外35筆 資 金。於回顧期間，共有近6.9億元轉賬至關聯實體，共有近5.84億元已償還。

根據法證顧問對銀行記錄及財務數據的分析，從2021年6月至2023年1月共有11.6億元人民幣（下同）由公司轉賬至曾、訾或與其有關的實體；從2021年12月至2023年3月共有13.19億元由、訾或 與其有關的實體轉賬至公司。該等轉入及轉出資金無法完全匹配，惟與五月八日公告中所述的已披露資金往來一致。

法證顧問指，將已披露資金往來與未披露資金往來合併計算，於2020年4月至2023年5月期間，共有近18.5億元轉賬至訾、曾或其關聯實體，及共有近19.02億元從訾、曾或其關聯實體轉賬至公司，轉賬的淨流入總額為5284.18萬元。

法證顧問亦發現，於2021年1月及2023年1月，公司全資附屬公司杭州啓金向外部實體江蘇吳中地產進行資金轉賬合共2.3億元。於該等款項中，1.5億元乃於2021年1月借出予江蘇吳中，並已於2022年十二月六日前連同1%的月息償還予杭州啓金。其 餘人8000萬元乃於2023年1月借出予江蘇吳中，惟於今日公告日期尚未償還。

此外，法證顧問亦發現於2023年3月至6月公司全資附屬杭州啓宜將總額為近3.98億元的存款質押予多間銀行，為該等銀行向訾振軍控制的公司Hangzhou Kuntai借出 的總額為3.96億元的貸款提供擔保。於今日公告日期，已質押存款中的近1.98億元已獲解除並由公司從該等銀行提取。其餘2億元繼續用作兩筆分別於2024年3月28日及4月14日到期的1億元貸款的質押。

法證顧問指，從公司財務團隊獲得的資料中得知，大部分未經授權交易的付款乃根據當時公司管理層（即訾、曾及馬的口頭指示作出。部分指示似乎涉及微信消息，惟該等消息無法追踪。法證顧問未發現任何未經授權交易的合約文件或使用公司印章的申請記錄。

特別委員會已審議調查結果及法證調查報告，並注意到未經授權交易乃於訾及曾擔任 公司董事期間進行，涉及訾、曾及馬淩駕於公司的內部控制之上，指示公司財務部門作出付款。

股份自2023年11月23日停牌，將繼續停牌，以待達成復牌指引。