moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升4點 夜期低水1點 中電、百度、理想汽車等業績

美股向上，港股ADR升4點或0.03%，報16748點，即月恒指夜期升6點，報16725點，夜期低水1點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.58%，折合報289.11元；阿里巴巴（9988）跌0.35%，折合報74.29元；美團（3690）跌0.2%，折合報81.33元；匯控（0005）升0.89%，折合報59.78元；建行（0939）跌0.39%，折合報4.96元。

道期現跌0.112%；標期現跌0.14%；納期現跌0.19%。日本東證指數現升0.25%；韓國KOSPI指數現跌0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.19%。

VIX指數隔晚跌5.43%或0.79點，報13.75點。

紐油現跌0.13%或0.09美元，報76.39美元；布油現跌0.14%或0.12美元，報81.5美元；金價現跌0.21%或4.37美元，報2031.03美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或17美元，報8567.5美元。比特幣現跌0.06%或33.9美元，報51735.13美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.0078厘，報4.2402厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、百度（9888）、理想汽車（2015）、百濟神州（6160）、百盛集團（3368）、國浩集團（0053）等。

奇點國峰（1280）發盈喜 料全年多賺1.3倍。

創板公司亦辰（8365）獲投資者47%高溢價入股，集資近千萬。

法證調查揭啟明醫療（2500）借貸予前管理層未經授權，保留追究權利。啟明醫療漏報購地建廠須予披露交易，採多項補救措施。

極兔速遞（1519）農曆新年包裹量，星馬市場齊漲。

君實生物（1877）去年虧損收窄至近23億人幣。

受投資物業減值拖累，廖企（0194）料去年轉蝕最多8.5億。

中梁（2772）︰境外債務重組計劃獲法院批准。

渣打（2888）：料內房進一步撥備不多。

花房集團（3611）：獨立調查報告指公司不涉犯罪，刑事案件無礙財務及營運。

華潤醫藥（3320）34億元售華潤紫竹予上市附屬雙鶴藥業。

時代電氣（3898）去年純利31億人幣，升22%。

兗煤澳大利亞（3668）去年純利跌49%，煤價下跌拖累。

摩通增持港交所（0388）至5%。

國泰航空（0293）旗下貨運新應用程式，供德鐵信可預訂艙位。國航據報擬增持國泰航空股份。

電盈（0008）去年轉虧，蝕4.7億，派息28.48仙。

傳遞娛樂（1326）中期虧損擴至2370萬元。

 

其他報道

奇點國峰發盈喜 料全年多賺1.3倍

北水增持中國鐵塔 減持南方恆生科技