個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.58%，折合報289.11元；阿里巴巴（9988）跌0.35%，折合報74.29元；美團（3690）跌0.2%，折合報81.33元；匯控（0005）升0.89%，折合報59.78元；建行（0939）跌0.39%，折合報4.96元。

道期現跌0.112%；標期現跌0.14%；納期現跌0.19%。日本東證指數現升0.25%；韓國KOSPI指數現跌0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.19%。

VIX指數隔晚跌5.43%或0.79點，報13.75點。

紐油現跌0.13%或0.09美元，報76.39美元；布油現跌0.14%或0.12美元，報81.5美元；金價現跌0.21%或4.37美元，報2031.03美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或17美元，報8567.5美元。比特幣現跌0.06%或33.9美元，報51735.13美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.0078厘，報4.2402厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、百度（9888）、理想汽車（2015）、百濟神州（6160）、百盛集團（3368）、國浩集團（0053）等。

奇點國峰（1280）發盈喜 料全年多賺1.3倍。

創板公司亦辰（8365）獲投資者47%高溢價入股，集資近千萬。

法證調查揭啟明醫療（2500）借貸予前管理層未經授權，保留追究權利。啟明醫療漏報購地建廠須予披露交易，採多項補救措施。

極兔速遞（1519）農曆新年包裹量，星馬市場齊漲。

君實生物（1877）去年虧損收窄至近23億人幣。

受投資物業減值拖累，廖企（0194）料去年轉蝕最多8.5億。

中梁（2772）︰境外債務重組計劃獲法院批准。

渣打（2888）：料內房進一步撥備不多。

花房集團（3611）：獨立調查報告指公司不涉犯罪，刑事案件無礙財務及營運。

華潤醫藥（3320）34億元售華潤紫竹予上市附屬雙鶴藥業。

時代電氣（3898）去年純利31億人幣，升22%。

兗煤澳大利亞（3668）去年純利跌49%，煤價下跌拖累。

摩通增持港交所（0388）至5%。

國泰航空（0293）旗下貨運新應用程式，供德鐵信可預訂艙位。國航據報擬增持國泰航空股份。

電盈（0008）去年轉虧，蝕4.7億，派息28.48仙。

傳遞娛樂（1326）中期虧損擴至2370萬元。

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