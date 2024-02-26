恒指今早低開40點或0.25%，報16684點，大市成交金額18億元；國指今早低開14點或0.25%，報5750點。恒生科技指數開市報3381點，跌0.54%。通訊服務、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為5.91%，下跌為5.33%，無升跌為88.74%。