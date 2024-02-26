moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開40點 科指跌0.54% 李寧跌1% 蔚來跌7%

恒指今早低開40點或0.25%，報16684點，大市成交金額18億元；國指今早低開14點或0.25%，報5750點。恒生科技指數開市報3381點，跌0.54%。通訊服務、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為5.91%，下跌為5.33%，無升跌為88.74%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，46隻下跌，21隻無升跌。蒙牛（2319）升2.17%，報21.2元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.91%，報20.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.69元，升1.64%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報42.55元，跌7.2%。

恒指受制於100天線(16759.83點)。科指跌穿50天線(3392.1點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報63.55元，無升跌。百度（9888）開市報109元，跌0.82%。理想汽車（2015）開市報138.9元，跌0.14%。百濟神州（6160）開市報94.15元，無升跌。百盛集團（3368）無成交，報0.117元。國浩集團（0053）無成交，報89.5元。

奇點國峰（1280）發盈喜 料全年多賺1.3倍。開市報0.46元，升2.22%。

創板公司亦辰（8365）獲投資者47%高溢價入股，集資近千萬。無成交，報0.95元。

法證調查揭啟明醫療（2500）借貸予前管理層未經授權，保留追究權利。啟明醫療漏報購地建廠須予披露交易，採多項補救措施。停牌。

極兔速遞（1519）農曆新年包裹量，星馬市場齊漲。開市報11.78元，無升跌。

君實生物（1877）去年虧損收窄至近23億人幣。無成交，報12.46元。

受投資物業減值拖累，廖企（0194）料去年轉蝕最多8.5億。見52周低4.91元，開市報4.91元，跌1.41%。

中梁（2772）︰境外債務重組計劃獲法院批准。無成交，報0.285元。

渣打（2888）：料內房進一步撥備不多。開市報62.95元，升0.8%。

花房集團（3611）：獨立調查報告指公司不涉犯罪，刑事案件無礙財務及營運。停牌。

華潤醫藥（3320）34億元售華潤紫竹予上市附屬雙鶴藥業。開市報5.51元，跌0.36%。

時代電氣（3898）去年純利31億人幣，升22%。開市報21.25元，升1.67%。

兗煤澳大利亞（3668）去年純利跌49%，煤價下跌拖累。開市報30.1元，跌4.14%。

摩通增持港交所（0388）至5%。開市報251.2元，跌0.79%。

國泰航空（0293）旗下貨運新應用程式，供德鐵信可預訂艙位。國航據報擬增持國泰航空股份。開市報8.15元，無升跌。

電盈（0008）去年轉虧，蝕4.7億，派息28.48仙。開市報4.15元，跌0.48%。

傳遞娛樂（1326）中期虧損擴至2370萬元。無成交，報0.023元。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見17.12元，開市報17.12元，升3.13%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.85元，開市報27.85元，升0.18%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.76元，開市報2.76元，升0.73%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.73元，開市報1.73元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見6.98元，開市報6.98元，升0.14%；易大宗（1733）創52周高，見1.83元，開市報1.83元，升1.67%；威勝控股（3393）創52周高，見4.68元，開市報4.68元，升1.74%；中國重汽（3808）創52周高，見20.9元，開市報20.9元，升3.21%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.99元，開市報7.965元，升1.08%。

異動股

上升異動股，包括，通達宏泰（2363）開市報0.07元，升11.11%；GT STEEL GROUP（8402）開市報0.32元，升10.34%；正榮服務（6958）開市報0.239元，升9.13%；裕承科金（0279）開市報0.037元，升8.82%；TAI PING CARPET（0146）開市報0.91元，升8.33%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.98元，升7.46%；和諧汽車（3836）開市報0.65元，升6.56%；紫元元（8223）開市報2.78元，升6.51%；設計都會（1545）開市報0.075元，升5.63%；雍禾醫療（2279）開市報2.1元，升5%；香格里拉（0069）開市報5.3元，升4.74%。

下跌異動股，包括，現代健康科技（0919）開市報0.094元，跌9.62%；大地國際集團（8130）開市報0.02元，跌9.09%；華夏文化科技（1566）開市報0.021元，跌8.7%；高奧士國際（8042）開市報0.043元，跌8.51%；天譽置業（0059）開市報0.011元，跌8.33%；蔚來（9866）開市報42.55元，跌7.2%；敏捷控股（0186）開市報0.28元，跌6.67%；多想雲（6696）開市報0.152元，跌6.17%；聚利寶控股（8527）開市報0.395元，跌5.95%。

其他報道

螞蟻高價競投瑞信投行業務 或面臨詳細審查

華晨中國停牌待發內幕消息

港股ADR升4點 夜期低水1點 中電、百度、理想汽車等業績

奇點國峰發盈喜 料全年多賺1.3倍

北水增持中國鐵塔 減持南方恆生科技