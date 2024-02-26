恒指今早低開40點或0.25%，報16684點，大市成交金額18億元；國指今早低開14點或0.25%，報5750點。恒生科技指數開市報3381點，跌0.54%。通訊服務、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為5.91%，下跌為5.33%，無升跌為88.74%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，46隻下跌，21隻無升跌。蒙牛（2319）升2.17%，報21.2元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.91%，報20.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.69元，升1.64%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報42.55元，跌7.2%。
恒指受制於100天線(16759.83點)。科指跌穿50天線(3392.1點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報63.55元，無升跌。百度（9888）開市報109元，跌0.82%。理想汽車（2015）開市報138.9元，跌0.14%。百濟神州（6160）開市報94.15元，無升跌。百盛集團（3368）無成交，報0.117元。國浩集團（0053）無成交，報89.5元。
奇點國峰（1280）發盈喜 料全年多賺1.3倍。開市報0.46元，升2.22%。
創板公司亦辰（8365）獲投資者47%高溢價入股，集資近千萬。無成交，報0.95元。
法證調查揭啟明醫療（2500）借貸予前管理層未經授權，保留追究權利。啟明醫療漏報購地建廠須予披露交易，採多項補救措施。停牌。
極兔速遞（1519）農曆新年包裹量，星馬市場齊漲。開市報11.78元，無升跌。
君實生物（1877）去年虧損收窄至近23億人幣。無成交，報12.46元。
受投資物業減值拖累，廖企（0194）料去年轉蝕最多8.5億。見52周低4.91元，開市報4.91元，跌1.41%。
中梁（2772）︰境外債務重組計劃獲法院批准。無成交，報0.285元。
渣打（2888）：料內房進一步撥備不多。開市報62.95元，升0.8%。
花房集團（3611）：獨立調查報告指公司不涉犯罪，刑事案件無礙財務及營運。停牌。
華潤醫藥（3320）34億元售華潤紫竹予上市附屬雙鶴藥業。開市報5.51元，跌0.36%。
時代電氣（3898）去年純利31億人幣，升22%。開市報21.25元，升1.67%。
兗煤澳大利亞（3668）去年純利跌49%，煤價下跌拖累。開市報30.1元，跌4.14%。
摩通增持港交所（0388）至5%。開市報251.2元，跌0.79%。
國泰航空（0293）旗下貨運新應用程式，供德鐵信可預訂艙位。國航據報擬增持國泰航空股份。開市報8.15元，無升跌。
電盈（0008）去年轉虧，蝕4.7億，派息28.48仙。開市報4.15元，跌0.48%。
傳遞娛樂（1326）中期虧損擴至2370萬元。無成交，報0.023元。
破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見17.12元，開市報17.12元，升3.13%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.85元，開市報27.85元，升0.18%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.76元，開市報2.76元，升0.73%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.73元，開市報1.73元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見6.98元，開市報6.98元，升0.14%；易大宗（1733）創52周高，見1.83元，開市報1.83元，升1.67%；威勝控股（3393）創52周高，見4.68元，開市報4.68元，升1.74%；中國重汽（3808）創52周高，見20.9元，開市報20.9元，升3.21%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.99元，開市報7.965元，升1.08%。
異動股
上升異動股，包括，通達宏泰（2363）開市報0.07元，升11.11%；GT STEEL GROUP（8402）開市報0.32元，升10.34%；正榮服務（6958）開市報0.239元，升9.13%；裕承科金（0279）開市報0.037元，升8.82%；TAI PING CARPET（0146）開市報0.91元，升8.33%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.98元，升7.46%；和諧汽車（3836）開市報0.65元，升6.56%；紫元元（8223）開市報2.78元，升6.51%；設計都會（1545）開市報0.075元，升5.63%；雍禾醫療（2279）開市報2.1元，升5%；香格里拉（0069）開市報5.3元，升4.74%。
下跌異動股，包括，現代健康科技（0919）開市報0.094元，跌9.62%；大地國際集團（8130）開市報0.02元，跌9.09%；華夏文化科技（1566）開市報0.021元，跌8.7%；高奧士國際（8042）開市報0.043元，跌8.51%；天譽置業（0059）開市報0.011元，跌8.33%；蔚來（9866）開市報42.55元，跌7.2%；敏捷控股（0186）開市報0.28元，跌6.67%；多想雲（6696）開市報0.152元，跌6.17%；聚利寶控股（8527）開市報0.395元，跌5.95%。
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