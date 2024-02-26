報道指，在近期市場動盪環境下，一位經理的沽空指令突然遭到券商拒絕；另一位完全不得股市其門而入；監管機構出現在多個基金的交易大廳，親自監控交易。中國一度繁榮的量化基金行業成為最新的受害者。同時亦引發更大的問題：中國政府將在多大程度上願意以犧牲維持自由市場的一些形象為價，實現短期目標。

國際投資者對中國愈來愈不安，截至本月，中國股市已連續六個月資金流出，創下紀錄；去年外國企業對中國的直接投資增幅為1990年代初以來的最低水平。

Dalma Capital Management Ltd.投資長Gary Dugan表示，這些看似恐慌的舉措可能會破壞過去20年為中國進入全球資本池的所有良好作為。他表示，出台這些舉措後，即使是最久經沙場的投資者也可能質疑中國是否值得冒這個風險。

報道引述消息指，中國證券監管機構同時成立了一個監察沽空資金的專門團隊，通過窗口指導機構禁止通過股指期貨沽空A股獲利或集中賣出等。他們補充說，證監會已經限制一些主要機構在早上開市和下午收市半小時內淨賣出股票。

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