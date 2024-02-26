為了了解大灣區居民透過計劃進行跨境投資的興趣及喜好，匯豐於2024年1月至2月期間，對大灣區11個城市逾2,000名居民進行了網上調查，受訪者年齡介乎18至64歲，調查中的南向受訪者除了包括擁有超過100萬元流動資產的居民外，亦涵蓋了一批流動資產低於100萬元，但年收入高於40萬元的居民。
調查發現約三分之二的受訪者認為新引入的優化措施包括放寬投資者准入門檻、擴大產品選擇及提高個人投資額度，都是吸引其參與「跨境理財通」或對該計劃增加投資的推動因素。
隨著個人投資額度上限由100萬元增加至300萬元，調查顯示24%的現有投資者或有興趣投資的受訪者有意於未來12個月透過該計劃投資至少100萬元。平均而言，受訪者傾向透過計劃投資約71萬元，預期投資年度回報率為7.7%。
調查結果顯示，能源、科技、天然資源、生物科技和金融是最受投資者青睞的行業；此外，有81%的南向受訪者表示需要銀行財務顧問提供跨境投資諮詢援助。
隨著優化措施於2024年2月26日實施，匯豐亦對系統和產品服務作出全面升級，不論現有或新參加「跨境理財通」的客戶，個人投資額度上限由100萬元提高至300萬元；匯豐及內地合作夥伴銀行合共提供的理財產品數量增至逾400項，包括超過100個投資國際及亞洲市場的基金，協助南向投資者達至投資組合多元化及國際化等。
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