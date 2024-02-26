為了了解大灣區居民透過計劃進行跨境投資的興趣及喜好，匯豐於2 024年1月至2月期間，對大灣區11個城市逾2,000名居民 進行了網上調查，受訪者年齡介乎18至64歲，調查中的南向受訪者除了包括擁有超過100萬元流動資產的 居民外，亦涵蓋了一批流動資產低於100萬元， 但年收入高於40萬元的居民。

調查發現約三分之二的受訪者認為新引入的優化措施包括放寬投 資者准入門檻、擴大產品選擇及提高個人投資額度，都是吸引其參 與「跨境理財通」或對該計劃增加投資的推動因素。

隨著個人投資額度上限由100萬元增加至300萬元， 調查顯示24%的現有投資者或有興趣投資的受訪者有意於未來12 個月透過該計劃投資至少100萬元。平均而言，受訪者傾向透過計劃投資約71萬元， 預期投資年度回報率為7.7%。

調查結果顯示，能源、科技、天然資源、生物科技和金融是最受投資者青睞的行業；此外，有81%的南向受訪者表示需要銀行財務顧問提供跨境投資諮詢援助。

隨著優化措施於2024年2月26日實施，匯豐亦對系統和產品服務作出全面升級，不論現有或新參加「跨境理財通」的客戶，個人投資額度上限由10 0萬元提高至300萬元；匯豐及內地合作夥伴銀行合共提供的理財產品數量增至逾400項， 包括超過100個投資國際及亞洲市場的基金， 協助南向投資者達至投資組合多元化及國際化等。

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