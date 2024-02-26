他指出，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲市場超過三分之一。截至去年9月底，獲證監會認可的ESG（環境、社會及管治）基金共有200多隻，管理資產總值達1590億美元。香港是亞洲首個要求相關行業在2025年或以前作出氣候相關披露的地區，亦是首個市場實施由中國內地與歐盟聯合制定共通綠色分類目錄，旨在促進跨境氣候資本流向。特區政府月初第二度發行數碼綠色債券，是全球首批多幣種數碼債券。

即將舉行的「香港綠色周」是致力促進區內可持續發展與綠色金融及綠色科技整體工作一部分，金管局在今日至星期三與國際金融公司合辦亞太區氣候業務論壇，作為「香港綠色周」焦點活動，邀請300多位全球商業及金融領域頂尖決策者出席，根據「應對挑戰，探索解決方案」及「融資方案與展望未來」兩大主題，深入探討綠色轉型之旅中關鍵及緊迫的議題，例如能源轉型、減碳、建築物綠色節能改造及綠色科技。

余偉文認為，亞太區在邁向可持續未來的轉型歷程深具全球意義，前路將有不少挑戰，但期待與各方更緊密合作，促進亞太區轉型方面的努力能帶來最大效益。

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