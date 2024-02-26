港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌3.22點子至4.48988%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。對上一次連跌3日是2月2日，當日拆息報4.54929%。
港元現報7.8247元貶值4點子，曾貶值最多8點子，報7.8251元，亦曾升值最多11點子，報7.8232元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.58點子至3.66095%，是1月26日後最低；1星期HIBOR跌3.82點子至4.27137%；2星期HIBOR跌2.99點子至4.40196%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.68387%；6個月期HIBOR無升跌報4.68929%；12個月期HIBOR升0.22點子至4.7672%。
美元指數現報104.008升值0.072點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43861%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9165%，連續2日擴闊，利差是2024年2月06日後最闊，當日差距為-0.9336%。
對上一次連續2日擴闊，是2024年2月01日，當日利差報-0.8733%。
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