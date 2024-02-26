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恒指半日跌116點 科指跌0.4% 連跌兩日 北水第8日流入

A股個別發展，上證連升走勢斷纜，加上美期下跌，恒指、科指連跌兩日。恒指今早低開40點，高位升51點，低位跌135點，高低波幅187點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為23.4%，下跌為27.32%，無升跌為49.27%。

恒指半日跌116點或0.7%，報16609點，大市成交金額443億元；國指跌38點或0.66%，報5726點。恒生科技指數收報3386點，跌0.4%。

藍籌股成交金額196.04億元，佔大市成交44.25%；科指成份股成交金額82.09億元，佔大市成交18.53%；國指成份股成交金額162.09億元，佔大市成交36.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少39.19%，至49.35億元，佔大市成交11.13%。牛熊證成交金額16.44億元，減少57.6%；窩輪成交金額32.9億元，減少22.33%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，54隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升4.33%，收報8.92元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.34%，收報66.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，19隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.92元，升4.33%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報43.6元，跌4.91%。

恒指曾升穿100天線(16759.07點)。科指50天線(3392.19點)得而復失。

北水南下合計淨流入15.28億元，較上日減少76.29%，連續第8日流入，累計流入285.15億元，對上一次連續8日淨流入是2023年11月6日。南水北上合計淨流出8.73億元人民幣，較上日增加844.04%，連續第2日流出，累計流出9.65億元。

易居（2048）：銀行不同意解除上海克而擔保 供股或終止。收報0.2元，跌0.99%。

比亞迪（1211）推純電超跑、提高A股回購。比亞迪收報188.8元，升1.94%。

其他車股方面，吉利（0175）收報8.43元，升1.81%。小鵬（9868）收報35元，跌0.85%。理想汽車（2015）收報139.6元，升0.36%。蔚來（9866）收報43.6元，跌4.91%。零跑（9863）收報25.4元，升4.96%。恒大汽車（0708）收報0.31元，升5.08%。

螞蟻高價競投瑞信投行業務 或面臨詳細審查。阿里（9988）收報73.85元，跌0.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報63.75元，升0.31%。百度（9888）收報107.3元，跌2.37%。理想汽車（2015）收報139.6元，升0.36%。百濟神州（6160）收報93.4元，跌0.8%。百盛集團（3368）收報0.121元，升3.42%。國浩集團（0053）收報89元，跌0.56%。

奇點國峰（1280）發盈喜 料全年多賺1.3倍。收報0.465元，升3.33%。

創板公司亦辰（8365）獲投資者47%高溢價入股，集資近千萬。收報0.92元，跌3.16%。

法證調查揭啟明醫療（2500）借貸予前管理層未經授權，保留追究權利。啟明醫療漏報購地建廠須予披露交易，採多項補救措施。停牌。

極兔速遞（1519）農曆新年包裹量，星馬市場齊漲。收報11.7元，跌0.68%。

君實生物（1877）去年虧損收窄至近23億人幣。收報12.64元，升1.44%。

受投資物業減值拖累，廖企（0194）料去年轉蝕最多8.5億。見52周低4.91元，收報4.91元，跌1.41%。

中梁（2772）︰境外債務重組計劃獲法院批准。收報0.29元，升1.75%。

渣打（2888）：料內房進一步撥備不多。收報62.9元，升0.72%。

花房集團（3611）：獨立調查報告指公司不涉犯罪，刑事案件無礙財務及營運。停牌。

華潤醫藥（3320）34億元售華潤紫竹予上市附屬雙鶴藥業。收報5.3元，跌4.16%。

時代電氣（3898）去年純利31億人幣，升22%。收報22.55元，升7.89%。

兗煤澳大利亞（3668）去年純利跌49%，煤價下跌拖累。收報29.5元，跌6.05%。

摩通增持港交所（0388）至5%。收報250.2元，跌1.18%。

國泰航空（0293）旗下貨運新應用程式，供德鐵信可預訂艙位。國航據報擬增持國泰航空股份。收報8.37元，升2.7%。

電盈（0008）去年轉虧，蝕4.7億，派息28.48仙。收報3.98元，跌4.56%。

傳遞娛樂（1326）中期虧損擴至2370萬元。收報0.023元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見23.5元，收報23.1元，升5%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.76元，收報2.76元，升10.4%；法拉帝（9638）創上市新高，見28.45元，收報28.1元，升1.44%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.38元，收報15.36元，升1.99%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見17.66元，收報17.55元，升5.72%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1067.3元，收報1067.3元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.3元，收報1044.3元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.08元，收報20.04元，升0.5%；長久股份（6959）創上市新高，見14.3元，收報13.32元，升21.53%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升1.33%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.485元，收報0.48元，升7.87%；天立教育（1773）創52周高，見4.35元，收報4.21元，升7.67%；新東方（9901）創52周高，見73.75元，收報72.7元，升1.04%；思考樂教育（1769）創52周高，見4.08元，收報3.96元，升7.61%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.95元，收報27.45元，跌1.26%；兗煤（1171）創52周高，見18.94元，收報18.28元，跌2.04%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見16.76元，收報16.68元，升1.96%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括東方（0018）低見0.375元，收報0.385元，跌3.75%；東方企控集團（0018）低見0.375元，收報0.385元，跌3.75%；米技國際控股（1715）低見0.024元，收報0.024元，跌14.29%；快餐帝國（1843）低見0.163元，收報0.163元，跌2.98%；維亞生物（1873）低見0.55元，收報0.59元，升1.72%；飛天雲動（6610）低見0.7元，收報0.76元，跌3.8%；萬馬控股（6928）低見0.112元，收報0.113元，跌13.08%；麥迪森控股（8057）低見0.08元，收報0.08元，跌19.19%；山西安裝（2520）低見1.14元，收報2.09元，跌3.69%。

18隻股份創52周低，其中包括，稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；中國農產品交易（0149）低見0.071元，收報0.072元，跌1.37%；廖創興企業（0194）低見4.91元，收報4.91元，跌1.41%；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；天元醫療（0557）低見0.4元，收報0.4元，跌13.04%；梧桐國際（0613）低見0.275元，收報0.275元，跌6.78%；賽伯樂國際控股（1020）低見0.075元，收報0.08元，跌3.61%；新灃集團（1223）低見0.8元，收報0.82元，升1.23%；上海先鋒控股（1345）低見1.56元，收報1.65元，跌7.82%。

異動股

上升異動股，包括，太和控股（0718）收報0.045元，升32.35%；中彩網通控股（8071）收報0.028元，升27.27%；科笛－Ｂ（2487）收報7.88元，升26.28%；藍港互動（8267）收報0.29元，升24.46%；恒大物業（6666）收報0.64元，升23.08%；意馬國際（0585）收報0.51元，升22.89%；長久股份（6959）創上市新高，見14.3元，收報13.32元，升21.53%；世大控股（8003）收報0.49元，升20.99%；基石金融（8112）收報0.56元，升19.15%；飛霓控股（8480）收報0.27元，升17.9%。

下跌異動股，包括，朗詩綠色生活（1965）收報0.18元，跌23.08%；高維科技（2086）收報0.58元，跌20.55%；辰罡科技（8131）收報0.115元，跌20.14%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.08元，收報0.08元，跌19.19%；道和環球（0915）收報0.09元，跌18.92%；中國唐商（0674）收報0.07元，跌17.65%；萬華媒體（0426）收報0.056元，跌16.42%；山水水泥（0691）收報0.46元，跌14.81%。

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