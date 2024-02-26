萬豪國際集團大中華區收益策略、忠誠度與合作伙伴關係及分銷副總裁楊暘表示，是次與國泰的合作進一步擴展集團的全球航空合作伙伴計劃，透過雙方會籍合作計劃，萬豪旅享家及國泰會員現可享受更多的會員福利和獎勵。

國泰顧客時尚生活董事施愷民（Paul Smitton）表示，國泰與萬豪國際集團加強合作，為國泰會員提供更多途徑賺取和轉換積分及里數，進一步豐富會員計劃。這次深化合作計劃體現了國泰致力成為尊尚旅遊生活品牌的承諾，為顧客提供全方位的旅遊體驗。

是次合作伙伴計劃包括升級積分換轉功能，通過雙向積分轉換功能，3點萬豪旅享家積分可兌換1「亞洲萬里通」里數，而2「亞洲萬里通」里數可兌換1點萬豪旅享家積分。萬豪旅享家會員可將他們的積分轉換為里數，並在搭乘國泰航空出行時兌換機票、額外行李、預選優先座位及其他旅行體驗。

同時，合作伙伴計劃推出限時升級禮遇，萬豪旅享家的金卡、白金卡、鈦金卡和大使卡會員，可根據其會員等級加速升級至國泰的銀卡或金卡會員。同時，國泰的銀卡、金卡和鑽石卡會員亦可享受同等待遇，加速升級至萬豪旅享家的白金卡會員

另一限時優惠為會員匹配，萬豪旅享家的白金、鈦金、大使級會員將匹配至國泰銀卡會員，而國泰銀卡、金卡、鑽石卡會員則將匹配至萬豪旅享家金卡會員。

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