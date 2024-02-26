公司指，收入減少13%，因終止會計合併 Apraava Energy 而減少5.1%及受澳洲批發現貨價格疲弱影響。期內，亦錄得EnergyAustralia 客戶業務非現金商譽減值58.68億元。

香港能源業務的營運盈利在計入公平價值變動前按年上升1.3%至88.23億元。售電量較2022年上升1.6%至 35,392 百萬度。香港撤銷新冠病毒疫情防控措施、訪港旅客重臨，以及大型活動復辦，帶動了酒店、商舖及餐飲業的消費增長，令商業客戶的售電量上升。隨著政府服務、學校活動及交通往來重回常態，基建及公共服務客戶的售電量亦有所增長。然而，由於市民在家時間減少，住宅客戶的用電需求較 2022 年回落。

內地方面，營運盈利由22.29億元按年下跌7.0%至20.73億元。主要由於煤電組合錄得虧損。

澳洲業務在計入公平價值變動前，錄得營運虧損1.82億元，較上一年虧損23.30億元收窄。主要由於在能源危機前出售的能源合約到期，EnergyAustralia 於 2023 年錄得有利公平價值變動，與 2022年的重大公平價值虧損成強烈對比。

印度方面，Apraava Energy 於 2023 年的財務表現亦大幅改善，哈格爾電廠的營運效率和表現強勁，加上可再生能源組合帶來豐厚貢獻，營運盈利達3.01億元，較2022年上升56.0%。

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