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蔡崇信：有信心阿里巴巴重回網購龍頭軌道 菜鳥仍候更佳上市時機

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信接受美國傳媒《CNBC》訪問時表示，阿里巴巴過去數年股價表現不理想，但在經歷了一段時間的壓力之後，公司已重回成為行業龍頭之一的軌道。

蔡崇信稱，阿里近年飽受競爭壓力，多於宏觀經濟、監管和地緣政治因素。近年來，隨著注重成本的消費者轉向拼多多（美：PDD）的低價商品，以至串流平台抖音的直播帶貨，中國網購業的競爭越趨激烈。

蔡崇信稱，阿里巴巴近期集團重組正是聚焦如何改善表現，有信心集團正重回軌道成為行業龍頭之一，又預期未來5年中國電子商務的滲透率將超過40%，大幅高於目前的30%水平。

阿里巴巴早前擱置阿里雲上市計劃，蔡崇信坦言，若投資者情緒較好，推進上市計劃才會較為合理。至於去年9月已在本港提交上市申請的菜鳥，他稱，目前市況欠佳，公司仍在等待更好的時機。

被問到拼多多旗下Temu及字節跳動旗下TikTok等中國電商公司在美國市場的成功，蔡崇信稱，這些公司以合理價格提供高質量的商品，做法非常積極，阿里將觀察市場並研究該如何應對，又指阿里巴巴已經透過全球速賣通（AliExpress）和專注於土耳其的Trendyol專攻海外銷售。

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